拜登警告俄罗斯：北约将捍卫其每一寸领土 美国宣布对俄实施严厉新制裁

美国/俄罗斯/制裁

俄罗斯总统普京签署条约正式吞并乌克兰4区，美国总统拜登周五警告俄罗斯：北约将捍卫其每一寸领土。白宫宣布，美国军方已为欧洲发生“任何可能情况”做好准备：白宫下周将向乌克兰提供新一批武器。美国财政部宣布对俄罗斯实施"严厉"的新制裁。

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法新社消息，拜登周五在白宫发表谈话表示，美国及其盟国不会被俄罗斯总统普京“吓倒”，拜登并承诺，北约将保卫其“每一寸”领土。

此前，白宫发表声明称，"美国要让俄罗斯立即付出沉重的代价"。白宫并宣布，7国集团各成员国也赞成让支持俄罗斯吞并乌克兰领土的所有国家都付出"代价"。

拜登发表声明表示："美国谴责俄罗斯今天吞并乌克兰主权领土的虚假企图，俄罗斯违反了国际法，践踏了联合国宪章，并藐视所有和平的国家。"

拜登并表示："美国将永远尊重乌克兰获得国际承认的边界，我们将加强乌克兰的军力和外交实力，包括美国本周宣布提供的11亿美元额外安全援助，继续支持乌克兰收复领土的努力。"

美国国务卿布林肯也表示："美国明确地否决俄罗斯改变国际所承认乌克兰边界的虚假企图"，布林肯称，美国以及盟友和伙伴要让俄国立即付出沉重代价。"

与此同时，美国周五宣布对俄罗斯实施"严厉"的新制裁。美国财政部宣布，对参与俄乌战事和入俄公投的几百名俄罗斯个人及实体，列入制裁名单，包括立法机构、军方和中央银行的成员。制裁对象包括大批俄罗斯国会议员、政府官员与其家属，以及为俄军供应军备物资的商业人士，也包括国际供应商。

另据法新社最新消息，美国白宫宣布，下周将向乌克兰提供新一批武器。

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