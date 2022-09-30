普京吞并地莱曼告急 亲俄首领承认守军精疲力尽

俄罗斯侵乌战争

2022年4月28日，在乌克兰顿涅茨克地区的前线城市莱曼，一名乌克兰士兵从一辆坦克中向外观察动态。俄军在5月份占领了莱曼，乌军目前发起反攻，已全面包围莱曼，并切断了莱曼周围所有的通道。

就在普京周五宣布把顿涅茨克等四地区划入俄罗斯国土，并在红场宣布“胜利必将属于俄罗斯”之时，顿涅茨克亲俄领导人丹尼斯-普希林（Denis Pouchiline)同日承认，乌东亲俄武装与俄罗斯武装联合死守的莱曼（Lyman）市，已被乌军包围。乌克兰总统泽连斯基对此“明显的战果”表示祝贺。

广告 继续浏览后续

莱曼市是乌东顿涅茨克地区重要的铁路交通枢纽，俄军兵员和军事物资的运输通道，数日来，乌克兰军队步步逼近，一个一个解放了莱曼周围的村镇，多个消息显示，乌军已对莱曼形成严重的包围之势。

星期五，顿涅茨克伪共和国首领普希林首次公开承认局势严重，他通过Telegram委婉地表示，莱曼目前已被乌军“部分包围”，斯瓦托夫（Svatove）公路通道处于乌军的密集炮火之下。但是乌克兰军方宣布“已完成对莱曼的包围圈”。普希林还承认，莱曼市卫星镇多布雷舍夫（Dobryshev）及扬皮尔（Yampil）“已不再由莫斯科完全控制”。前线的消息则显示，莫斯科已对上述城镇失去了控制。

令人吃惊的是，根据俄罗斯通讯社援引的消息，这位亲俄分离领导人同日对当地一家媒体更直截了当地表示，“守军已处于精疲力尽的状态”。

乌克兰军方当日发出的电报表示：“所有通往及围绕莱曼的后勤道路都处于我们的控制之下”。

2月份侵乌战争爆发前，莱曼市共有居民两万人，俄军于五月份攻克。这一战略地位重要的铁路交通枢纽城市，目前是乌军大反攻夺取的主要目标。

俄罗斯总统普京同日签署正式吞并顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松及扎波罗热政令，并在莫斯科红场庆祝胜利，莱曼被乌军收复似乎指日可待，这对普京无疑是沉重一击。

与此同时，乌克兰政府表示，“乌克兰将继续解放它的土地和他的人民”，直到收复全部失土为止。乌克兰总统泽连斯基同日表示，乌克兰永远不可能与普京谈判，普京一天在位，休想与乌克兰谈判。泽连斯基还宣布，乌克兰已正式申请加入北大西洋公约组织。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅