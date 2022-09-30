普京断了自己的后路还要自我高潮

俄罗斯侵乌战争

2022年9月30日，莫斯科任命的赫尔松州州长弗拉基米尔-萨尔多、扎波罗热州州长叶夫根尼-巴利茨基、俄罗斯总统普京（中）、自封的“顿涅茨克人民共和国”领导人丹尼斯-普希林和自封的卢甘斯克人民共和国领导人列昂尼德-帕什尼克在签署乌克兰四个地区加入俄罗斯的条约的仪式上挥手。

俄罗斯总统普京在红场庆祝“吞并”乌克兰部分国土一幕，完全给人一种打了兴奋剂的不真实感觉。他狂喊：“俄罗斯必将胜利!” 因为俄罗斯并没有打败乌克兰，远远没有，胜利何在？他对四位吞并领土的傀儡领袖宣布：“欢迎你们回家!”傀儡们的家在乌克兰，现在纸面上归属俄罗斯，还需要不需要回去死守？普京呼吁乌克兰放下武器谈判，乌克兰总统泽连斯基回答，只要普京担任总统一天，就不可能有谈判。他下令乌军继续前进，“解放我们的国土解放我们的人民”。

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此刻的普京已经听不进去任何理性的声音，“给我20年，还你一个伟大的俄罗斯!”普京已实质统治俄罗斯22年，俄罗斯甚至都没有看见伟大的曙光。经济萧条，超低的生育率远远不足以覆盖这个世界上面积最大的国家。普京还要扩充领土，陷入领土大国家就伟大的迷思不能自拔。西方，尤其欧盟的重要领袖，冒着被指绥靖的风险，一度曾以宽容宽厚的目光期待着俄罗斯逐渐靠近， 普京侵略格鲁吉亚，摩尔多瓦，甚至以公投的名义吞并乌克兰克里米亚，策划乌东两地分裂，都没有让他们彻底绝望。

但是，狂人在狂人的道路上越走越远，在美国警告俄罗斯大规模边界屯兵，准备对乌克兰发动侵略战争时，西方的许多精英人物很难相信。结果，2月20日，普京宣布正式承认乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克独立。2月24日，挥师大举入侵。欧洲还对普京抱着一线挽救希望的领袖也终于大梦初醒，全部站在乌克兰一边。在西方强大支援下，让人闻之生俱的俄罗斯军队居然被发现犹如苏联时代的红军，从战略到军事管理再到兵器，远未如想象的那么强大! 俄军自然节节败退，在乌克兰军队九月初发动大反攻后，俄军在哈尔科夫地区溃不成军，在乌东，乌南多地仓皇逃跑。

在这个时刻，普京还有体面撤退的可能，下令结束战争。不，不到黄河不死心，普京下令紧急动员30万俄罗斯人补充前线，造成不愿当炮灰的数十万俄罗斯壮年男性纷纷逃出俄罗斯。普京随即唆使乌克兰俄占区上演一出被西方称之为“假公投”的“闹剧”，以枪杆子和大炮界定臆想的边界。就这样，9月30日，普京签署文件，把乌克兰四地正式划归俄罗斯疆土，并在莫斯科红场举行盛大庆祝活动，宣称“俄罗斯必将胜利”，为了保证这个“必胜”最后不至于落空，普京搬出不惜动用核武来威胁。

普京的戏被看穿了，谁敢承认普京吞并的乌克兰领土？也许会有极个别被排斥在国际社会之外的流氓政权。听听国际社会的声音吧，美国总统拜登谴责俄罗斯在乌克兰领土上“伪造的公投”，他保证美国继续全力支持乌克兰收复失土。美国与七国集团表示，任何国家，任何个人和实体向俄罗斯非法吞并乌克兰领土的企图提供援助都将遭到严厉惩罚。G7集团声明：永不承认俄罗斯吞并乌克兰领土。

北约秘书长斯托尔滕贝格谴责俄罗斯吞并乌克兰四个地区的“非法行为”，针对普京威胁动用核武，北约表示，乌克兰完全有权力收复自己的领土，北约支持乌克兰一直到该国解放全部领土为止。欧盟领袖发表联合声明，谴责俄罗斯吞并乌克兰领土的“非法行为”置全球安全于危险之中，欧盟誓言永远也不会承认俄罗斯吞并行径。这就是狂人普京要的结果？就连被视为俄罗斯盟友的中国，也没有公开支持俄罗斯吞并结果，星期五，联合国安理会就谴责俄罗斯吞并乌克兰四地提案表决时，中国投了弃权票，被指“不离不弃”。

普京烧毁了本可以体面后退的桥梁，就这样，他把他的国家拖到了悬崖边上。西方现在清楚，这场战争不会很快结束，也不能指望莫斯科会发生政变。而普京还在指望西方的疲劳，盟友之间的分歧，特别是在能源危机上的分歧等等。

普京崇尚“实质占有”，先拿来再说。问题是，普京能把乌克兰四个地区搬到俄罗斯吗？乌军今天在所谓的俄罗斯领土上顿涅茨克大举挺进，包围了该地战略重镇莱曼，收复莱曼似乎指日可待？普京红场的庆祝丝毫没有影响乌克兰继续解放自己的土地和人民。

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