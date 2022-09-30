美菲防长会晤 菲律宾担忧台海紧张局势

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美国和菲律宾防长周四在夏威夷会晤后，菲律宾防长佛斯蒂诺表示担忧目前台海紧张局势，关注13万到15万名在台湾工作菲律宾人安全。美国防长奥斯丁强调捍卫开放，安全和繁荣的印太地区。

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美国与中国近期正因台海问题加剧关系紧张，与此同时美国与菲律宾加强军事合作。菲利宾防长佛斯蒂诺周四与在夏威夷的美军印太司令部与美国防长奥斯丁会晤，进行双边会谈。

在随后记者会上菲律宾防长表示菲律宾外交政策原则始终是和平，菲律宾对台海近期事态发展感到担忧。

菲律宾防长说菲律宾坚持一个中国政策，但同时敦促有关各方保持克制，他并强调通过“外交和对话”解决争端。

菲利宾防长佛斯蒂诺表示鉴于近期中台关系动荡不定，菲律宾最关心的是在台湾工作的菲律宾人安全，并指出菲律宾政府在不断调整“应急计划”方案以便应对可能出现的安全问题。目前在台湾有 13 万至 15 万菲律宾人。

法新社指出自从今年8月美国众议院议长佩洛西率领代表团到访台湾之后，引发北京的愤怒。中国军队随后在台湾周边的海空领域进行大规模军事演习，并且组织实弹射击，发射远程导弹等，扰乱该区域的海上和空中交通。

美国防长奥斯丁表示与菲利宾防长探讨进一步加强双边军事合作，包括使用菲律宾的一些基地和储存军火。

美国防长强调捍卫开放，安全和繁荣的印太地区，不受胁迫和恐吓。

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