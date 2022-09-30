马克龙强烈谴责俄罗斯“非法吞并”乌克兰四区“严重违反国际法”

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法国总统马克龙周五强烈谴责俄罗斯“非法吞并”乌克兰四个地区是“严重违反国际法”行为，欧盟也谴责俄罗斯吞并乌克兰领土，指永不承认非法公投：七国集团发表声明谴责俄罗斯侵犯乌克兰领土完整，将对俄罗斯采取进一步制裁。

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法新社报道，俄罗斯总统普京周五在克里姆林宫签署条约，将乌克兰东部及南部的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个俄罗斯占领区并入俄罗斯领土。欧美各国纷纷予以强烈谴责。

法国总统府爱丽舍宫周五发表一份声明指出，法国总统马克龙"强烈谴责俄罗斯非法吞并乌克兰的顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热及赫尔松等地区"。这是对国际法及乌克兰主权的严重侵犯。声明表示，法国反对(俄罗斯的吞并行径），并站在乌克兰一边，应对俄罗斯的侵略并恢复乌克兰对其所有领土的全部主权”。

欧盟及七国集团（G7）周五也分别发表声明，谴责俄罗斯非法侵佔乌克兰四个地区，指莫斯科任意损害以基于规则的国际秩序，并严重侵犯乌克兰独立、主权和领土完整的基本权利，以及联合国宪章和国际法彰显的核心价值。

欧盟27个成员国在一份共同声明中一致谴责俄罗斯的吞并行为，并重申欧盟各国永远不会承认这些吞并及虚假"公投"结果。27国的声明指，俄罗斯此举是对乌克兰独立、主权及领土完整的又一次侵犯。

路透社报导，欧盟理事会代表27个欧盟成员国发表声明表示，俄罗斯蓄意破坏国际秩序，把全球安全置于险境。声明指出，"我们不承认，也永远不会承认俄罗斯为了进一步侵犯乌克兰独立、主权和领土完整性而策划的非法公投，以及伪造的非法公投结果"。

声明表示，"我们将强化对抗俄罗斯非法行径的限制措施，将进一步对俄罗斯施压，要求俄罗斯结束这场侵略战争"。

另外，七国集团外长周五在一份共同声明中一致强烈谴责俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，以及俄罗斯继续侵犯乌克兰主权、领土完整和独立的行为。”

七国集团的声明称：“俄罗斯总统普京将顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区纳入俄罗斯的行径再次显示俄罗斯公然无视国际法。”七国并重申，将对俄罗斯采取进一步制裁，制裁的范围也将包括俄罗斯境内外向违反国际法行为提供政治及经济支持的组织及个人。

美、英、德、法以及加拿大、日本、意大利等G7国家外长随后协同欧盟外长发布声明，一致以最严厉措辞谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争，以及俄罗斯持续违反乌克兰的主权、独立和领土完整。

声明指出，普京企图吞并乌克兰顿内茨克等遭俄军占领地区，再次显示俄罗斯公然藐视国际法。俄罗斯违反联合国宪章、1975年"赫尔辛基协定"等俄方也参与签署、议定的各项国际协议及其揭示的原则与承诺。

针对俄罗斯政府以及俄罗斯海内外为莫斯科当局提供政治或经济支持的个人和实体，G7各国及欧盟外长宣示将让相关方付出进一步的经济代价。声明强调，G7和欧盟坚定不移支持乌克兰自我捍卫和夺回领土的权利，且此权利"不容置疑"。

声明并再次谴责俄方不负责任以核武恫吓各国，但强调这不足以让G7及欧盟停止支援乌克兰，"无论需要支援多久"，俄罗斯必须即刻停止侵略战争，并自乌克兰撤出所有军队和军事设备。

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