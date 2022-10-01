俄军失守乌东重镇莱曼 车臣领导人呼吁普京动用核武

俄罗斯/乌克兰/核武器

在俄罗斯军队撤出乌克兰战略重镇莱曼后，俄罗斯车臣共和国领导人拉姆赞·卡德罗夫周六呼吁俄罗斯军队在乌克兰使用“低当量核武器”。美国国务卿布林肯表示，尚未发现俄罗斯考虑动用核武迹象。

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法新社消息，周五在莫斯科出席俄罗斯吞并乌克兰4区仪式的卡德罗夫周六在Telegram上发文称，“在我看来，应该采取更严厉的手段，在边境地区宣布戒严以及使用低当量核武器”。

卡德罗夫称，在莱曼失守后，他必须表达意见。他说，"必须采取特别军事行动"，"在做出决定的时候，没有必要考虑欧美的态度"。

此前，俄罗斯前总统、现任联邦安全会议副主席梅德韦杰夫等多名普京重要盟友都曾暗示，莫斯科可能需要诉诸核武，但迄今为止，卡德罗夫的呼吁最为急迫明确。

普京上周扬言，他准备动用一切手段捍卫俄罗斯的"领土完整"，且他并非在虚张声势。普京还在9月30日强调，上述宣示也适用于莫斯科刚宣布吞并的乌克兰领土。

据中央社援引美联社分析，莫斯科从莱曼撤军，导致普京将乌克兰4州纳入版图的声明变得更加复杂：莱曼正位于顿内茨克州，数月来一直是俄军在该州北部的后勤和交通枢纽。光复莱曼的胜利，也为乌克兰军队进一步深入莫斯科吞并领土舖平道路。

此前，美国国务卿布林肯周五表示，美国"尚未发现"俄罗斯有考虑动用核武之举。

布林肯在华盛顿与加拿大外长召开的记者会上说："我们正非常密切观察，俄罗斯是否确有在考虑动用核武。到目前为止，我们还没看到他们有相关举动。"

布林肯指责莫斯科"轻率谈论动用核武极不负责"，并称"将严肃看待"。

美国国防部发言人，空军准将赖德（Patrick Ryder）本周也表示，美国尚未发现需调整美军核武战备的变化。

普京掌控全球最大的核武库，包括新一代超音速武器，以及数量是西方10倍多的战术核武。

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