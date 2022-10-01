十多个捍卫人权组织的代表在中国驻柏林使馆前示威

中国/台湾/政治

今天是10月1日，中国的国庆节。也是中国各驻外使馆使节们休息的日子。坐落在柏林的中国驻德大使馆馆内似乎十分平静。然而大使馆门前却活跃着一支由捍卫人权卫士组成的示威队伍。

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这次示威活动由欧洲之声理事会发起，德国著名牧师罗兰德-库塔亲自组织动员，聚集了10多个捍卫中国人权组织的代表，他们发起了一场自由民主人权的保卫站，提出的主要诉求是：捍卫自由人权民主价值观。示威活动是2022年中国民主化国际媒体研讨会的内容之一。

9月30日，在欧洲之声理事会主办、民主中国阵线总部的协办下，中国民主化国际媒体研讨会在柏林展开。召集了来自10多个国家或地区的数十位包括西方人士在内的政治家、学者、人权专家与民运人士，活跃在其他国家和地区的关注中国人权状况的各方人士则以视频方式参与。

台湾议题主导了本届会议。台湾驻德国代表谢志伟亲自与会并发言。与会者们一致认为，作为一个独立的民主国家，台湾的和平与安全应该得到维护。

会议还揭露了中国人权状况不断恶化的现实：无论是在新疆、还是在香港，以及西藏和内蒙古，对人权的迫害始终没有停止，因此与会者大声疾呼：坚决保卫与捍卫自由民主人权价值观。

会议最后达成共识，呼吁各民族维护和捍卫自身利益，联合起来，共同与专制独裁野蛮作斗争。

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