希腊和保加利亚天然气管道启动商业营运

欧盟/保加利亚/天然气/能源

欧盟委员会主席冯德莱恩周六在保加利亚首都索非亚出席希腊-保加利亚天然气管道商业运营启动仪式，冯德莱恩表示，“保加利亚和东南欧的一个新时代开始了”，她表示，这是摆脱俄罗斯能源的关键。而德国丹麦瑞典将联合调查北溪输气管遭破坏案。

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法新社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩在保加利亚首都索非亚的仪式上说，希腊和保加利亚天然气管道，能满足保加利亚所需全部天然气供应，有望改变欧洲能源安全形势。冯德莱恩并透露，欧盟承诺对计划投放近2亿5000万欧元。

冯德莱恩在该地区多位领导人出席的仪式上表示，“今天保加利亚和东南欧的一个新时代开始了”，她说，这条天然气管道“是自由的代名词，也是摆脱俄罗斯天然气的关键”，也改变保加利亚和欧洲能源安全的局面”。

希腊和保加利亚天然气管道由保加利亚中部连接希腊东北部，全长182公里。

保加利亚总统拉德夫认为，它将改变欧洲能源版图。

另据报道，德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）周六表示，德国将与丹麦和瑞典共组调查组，以查明输送俄罗斯天然气的北溪管道疑遭到"人为破坏"一事。

法新社报导，费瑟向德国媒体表示，她已与丹麦和瑞典内政部长商定，这项工作将由"依据欧盟法律成立的联合调查小组"负责，小组成员来自3国。

费瑟表示："所有迹象都显示，北溪输气管遭到人为破坏。"她并说，3国联合调查小组将引入"海军、警方和情报机构"的专业知识与技能。

在北溪输气管发生爆炸后，德国警方正与各邻国合作，出动"一切可以动用的警力"巡逻北海与波罗的海。

另外，输送俄罗斯天然气到欧洲的北溪输气管道9月26日疑因遭到人为破坏，导致气体外洩。一名发言人表示，由于气体和水压已达到平衡，北溪2号已在周六已经停止外洩。

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