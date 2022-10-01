德国防长突访乌克兰 世银再向乌克兰提供金援

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德国国防部长兰布雷希特周六突然到访乌克兰，这是俄罗斯出兵乌克兰以来德国防长首次到访。英国国防大臣华莱士本周再访乌克兰，商讨进一步对乌军援。世银再向乌克兰提供5亿3000万美元援助。

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德国国防部发表声明，表示兰布雷希特到访南部港口城市敖德萨，但并没提及行程持续多久，仅表示访问期间将与乌克兰国防部长列兹尼科夫会面。

乌克兰一直要求德国提供猎豹主战坦克，以便协助对俄罗斯进行反击，但德国朔尔茨政府至今都拒绝，强调要与西方盟友咨商后才作出决定。

英国国防大臣华莱士本周再访乌克兰，与乌克兰国防部长列兹尼科夫会晤，商讨进一步对乌军援。透过英、美两国政府与供应商密切合作，乌克兰取得军需的时程已可由数月大幅缩短至数天。

华莱士表示，英国将持续支援乌克兰。英国今年对乌军援总额目前估计将高达23亿英镑，仅次于美国，而首相特拉斯已承诺，2023年的对乌军援金额将维持与今年同等水平，且"只会加码、不会减少"。

自俄罗斯2月全面侵略乌克兰以来，英国多方运用国内及国际盟友资源，积极提供贴近乌克兰战场实际需求的各项援助，并屡有创举、展现国际号召力。

英国7月启动在英国境内基地执行的训练计划，到8月已培训超过2300名军事经验趋近于零的乌克兰志愿兵，且新西兰、加拿大、丹麦、芬兰、瑞典、挪威、德国、荷兰、拉脱维亚已陆续宣布加入。

另据路透社消息，俄罗斯侵略乌克兰的战争持续进行，世界银行表示，将提供乌克兰额外的5亿3000万美元援助，世银援助总额将达到130亿美元。

世界银行透过声明指出，这笔5亿3000万美元的援助款项来自英国和丹麦，前者提供5亿美元，后者提供3000万美元。

声明还提到，截至目前为止，世界银行对乌克兰的援助总额为130亿美元，其中110亿美元已全额拨款。

世界银行东欧地区国家负责人巴纳吉（Arup Banerji）说，世银最近的分析指出，未来3年乌克兰重建和復原的长期花费，总额将超过1000亿美元。

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