顿巴斯战略重镇莱曼大捷 乌军指向北顿涅茨克

在2022年10月1日发布的社交媒体视频中,乌克兰武装部队在乌克兰莱曼市莱曼镇行政办公大楼前发表声明,宣布收复俄军盘踞数月的顿巴斯重镇莱曼。

