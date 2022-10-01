顿巴斯战略重镇莱曼大捷 乌军指向北顿涅茨克

俄罗斯侵乌战争

在2022年10月1日发布的社交媒体视频中，乌克兰武装部队在乌克兰莱曼市莱曼镇行政办公大楼前发表声明，宣布收复俄军盘踞数月的顿巴斯重镇莱曼。

形势变化飞快，星期六，乌军迅猛攻入被莫斯科吞并的顿涅茨克地区战略重镇莱曼(利曼)，俄军仓皇逃跑时死伤惨重。乌克兰总统泽连斯基表示，未来数周将收复顿巴斯其他城市。

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在莫斯科宣布吞并顿涅茨克等地区次日，乌克兰军队一举收复战略重镇莱曼，无疑对普京是一重大打击。专家评论，夺回俄军在顿涅茨克地区军事行动的重要后勤基地莱曼，是乌克兰大反攻开始以来的一个重大胜利。

莱曼是顿涅茨克地区重要的铁路交通枢纽，解放全城，对基辅而言是非常关键的胜利。数日以来，乌军一个一个解放了莱曼周围的城镇。周六下午，乌克兰国防部发推表示，“乌克兰空军突击部队攻入了顿涅茨克地区的莱曼市”。伴随这一推文的视频显示，两名乌克兰军人在莱曼市入口处升起乌克兰国旗。

为掩饰俄军仓皇溃逃，俄罗斯国防部称：“面对被包围的危险，联军退出莱曼，撤到更安全的前线”。周六稍早，乌军宣布，守卫莱曼的5000-5500残余俄军已陷入重围。

乌克兰国防部发言人表示，收复莱曼将使基辅能够推进到卢甘斯克地区。莫斯科在7月初宣布百分之百控制了该地区。他补充说："莱曼很重要，因为它是下一个朝着解放顿巴斯迈出的关键一步。此举为乌克兰军队创造了一个向克雷明纳 (Kreminna)和北顿涅茨克(Sievierodonetsk)推进的机会”，他还说，"夺取莱曼，对鼓舞士气也非常重要”。

据指出，乌军正沿着P-66高速公路向克雷明纳 和北顿涅茨克战线挺进。

乌克兰总统泽连斯基在乌军控制战略重镇莱曼后表示，在未来几周，乌军将收复顿涅茨克地区其他几座重要的城市。泽连斯基周六还用俄语向俄军喊话：“只要普京还在台上，你们将一个一个被消灭。”

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