中国国庆节：德国联邦议会代表团启程访台

中-德-台

据德国巴州电台报道，德国联邦议院的“柏林-台北之友”代表团于10月1日启程前往台湾。这是自2019年以来的首次会晤。中国将如何对待德国议员的台湾之行，还有待观察。

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八月初，美国众议院议长佩洛西访问台湾，引发中国强烈抗议。但德国议员们不想被中方吓倒，而是希望现在就发出一个信号。代表团团长克劳斯-彼得韦尔斯（Klaus-Peter Willsch）向德国电视一台表示，这次的旅行与佩洛西访台没有关系。

这位基民盟籍政治家表示：“问题不在于访问民主的和平旅行，而是一个紧张的独裁者完全过分的反应。他们用导弹和军事进攻性来回应话语。”

代表团里的社民党议员卡特琳布得（Katrin Budde）表示：“特别是在民主台湾受到中国军事手段威胁的时候，其他民主国家必须表达他们的声援。”

代表团共有六名议员，每个议会党团都派有一名议员参与。在野党左翼党和选项党因此也都有一名议员随团出行。代表团访台行程为10月1日到7日。这是在新冠疫情带来的中断后，德国议员首次访问台湾。德方计划与台湾政府、议会、企业代表和民间社会代表进行会谈，讨论有关政治、经济和社会形势、双边关系以及两岸关系发展的问题。

中国认为台湾是中华人民共和国的一部分，视其他国家与台湾的官方接触为挑衅。与此同时，台湾总统蔡英文强调，台湾将发展自己的国防能力

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