中国抗议德国联邦议员访台

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中国对德国联邦议会代表团访问台湾提出了抗议。中国一位发言人周日在北京向德新社表示，“台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是全中国唯一合法的政府。”德方代表团团长韦尔斯回应说，中国的反应过于夸张。

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据德新社报道，中方发言人说，中国政府正在敦促德国议员遵守“一个中国原则”，立即停止“与台湾分裂主义独立势力的交往”。他们还应该“立即停止”向独立运动发出“错误信号”。

发言人补充说，在台湾执政的民进党当局拒绝承认“一个中国原则”，并“不断挑衅”寻求独立，是造成目前紧张局势的主要原因。“中国将采取必要措施，坚决维护国家主权和领土完整。”

据德国广播电台报道，德方代表团团长韦尔斯（Klaus-Peter Willsch）在台北就中国的抗议做了回应，称中国的反应过分夸张。他说：问题不在于访问民主的和平之旅，而在于一个紧张的独裁政权的过分夸张的反应，它以军事进攻性来应对话语。与台湾议会的外交政策关系也包括不定期的互访。

德国由来自所有六个联邦议会党团的六名议员组成的代表团于周日上午抵达台湾，开始为期五天的访问。他们在台湾将受到高级别的接待，将与总统蔡英文、副总统赖清德、外交部长吴钊燮和立法院长游锡堃进行会晤。

台湾紧张局势最近有所升级。美国众议院议长佩洛西八月访问台湾，激怒了北京，北京围绕台湾发起了大规模的演军事演习。这位美国第三号官员是四分之一个世纪以来来自华盛顿的最高级别访客。自那时起，北京一直对台湾保持军事压力。在台湾海峡增加部署军舰和飞机。

代表团成员之一、绿党政治家斯特芬（Till Steffen）向德国之声表示，在这种时候，展示与台湾的友谊非常重要。他认为，德国多年来奉行的对台和对华政策并没有改变。中国威胁台湾的时候，不去旅行访问对台湾来说是一个“负面信号”，中国应该“不干涉”这种合作。

台湾是德国在亚洲的第五大贸易伙伴。双方贸易交易去年超过了200亿美元。台湾与其他欧盟成员国的贸易额都没有达到这一数额。

据德国驻台代表波尔斯特(Jörg Polster)介绍，除了经济交往外，德国还希望加强政府和议会之间的合作。德国支持台湾参加国际组织，如世卫组织或国际民用航空组织。但由于北京的抵制，所有参与都以失败告终。

在九月初法国议员访问台北后，“柏林-台北之友”代表团是第二个来自欧盟主要成员国的议会代表团。德国联邦议院人权委员会也计划十月底访问台湾。

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