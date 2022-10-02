北约有言在先 动用核武俄罗斯遭殃

俄罗斯侵乌战争

乌军周日完全收复战略要地莱曼(又译利曼)，车臣总统卡德罗夫敦请普京动用低当量核武器轰炸乌克兰，北约秘书长斯托尔滕贝格周日警告普京，如借助核武器将给俄罗斯造成严重后果。

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北约秘书长此言有两重意思，一，西方没有轻看普京连日来发出的核武威胁；二，俄罗斯将承受动用核武后果也绝非空话。

美国『新闻周刊』周六引述美国军方消息人士，为应对莫斯科核武威胁，美国计划采取的行动包括非核武选项的斩首行动—直捣克里姆林宫除掉普京。俄罗斯驻美大使馆随即抨击报道所说是“妄想”、“疯狂的选项”。

北约秘书长警告普京不要轻举妄动，因为根据一些专家分析，只要俄罗斯准备核打击，美国就会发现，从而“先发制人”。

军事专家目前仍在淡化风险，白宫表示没有看到任何显示攻击计划的活动，西方情报部门则昼夜密切监视一个真正威胁的出现。

如果这一威胁成形，专家们认为莫斯科会使用比战略核武器当量小的战术核武器，可能由短程伊斯坎德尔弹道导弹(Iskander)发射。

日内瓦联合国裁军研究所（Unidir）研究员帕维尔-波德维格（Pavel Podvig）认为，那样的话，俄方发动袭击的准备工作将显而易见。

该研究所2017年公布的报告列出在全俄罗斯共有47座核武器储存库。美国和其他国家的间谍卫星以及军情人员对其中发生变化的任何一个微小的细节都不放过。波德维格认为，俄罗斯已将其战略核弹或远程核弹头部署在地面、导弹、轰炸机和潜艇上。但其非战略或战术核武器（多达2000颗）并没有安装在导弹上。

在华盛顿战略与国际研究中心工作的专家、美国国防和能源部前官员马克-坎西恩也表示：“我相信美国能洞悉俄罗斯核打击准备工作中的一举一动。” "武器使用前必须出库，相关部队必须被提前告知，俄罗斯可能还要警示其战略核部队"。还有，“俄罗斯地面部队所做的必要准备也是可见的，比如提供防护性装备以及指导如何在核环境中行动都是可以发现的。”

波德维格说， "核武器需要一定的结构、训练有素的军人和维护。你不可能在一个随机的地方做到这一点。"他认为 "隐藏核设施的可能性非常小 "。

"从技术上讲，你可能可以从一个储存地点偷运几枚炸弹而不被发现，但这样做风险很高，尤其是会引起西方先发制人的打击。"他警告说：“而且，俄罗斯人将永远无法确定这样做不会被发现。这将是一场赌博"。

另外一些专家认为，从纯粹的军事角度来看，对乌克兰使用战术核武器并不能 "改变游戏规则”。法国国防和航空顾问泽维尔-蒂特尔曼（Xavier Tytelman）说，相比 战略核武器，战术核武器射程更短，威力更适中，一枚战术核导弹会摧毁方圆几公里内的一切。但这种力量对军队没有用处，因为 "部队是分散的，并不都集中在同一个地方，这将意味着向整个北部和南部战线开火......"法国战略研究基金会副主任也同意这一分析： "乌克兰战场并不适合以改变军事形势的方式使用这些武器：例如，很少有大规模集中的装甲车。"

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