巴西第一轮总统选举投票结束

巴西/选举

巴西周日举行的第一轮总统选举投票结束，巴西各地的投票站于周日下午当地时间5:00关闭。路透社称，所有出口民调都显示，前总统卢拉领先于寻求连任的现任总统博索纳罗。选举委员会主席，选举在平静气氛中进行。

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路透社报道，投票结束后第一批出口民调都显示，前总统卢拉领先于寻求连任的现任总统博索纳罗。

选举委员会主席（TSE）亚历山大·德·莫拉斯（Alexandre de Moraes）表示，选举在绝对平静中进行，但现任总统博索纳罗暗示他可能不会承认选举结果。

巴西1.56 亿登记选民投票选举下一任总统，以及州长、三分之一的参议员、联邦和27个州的代表。

左翼劳工党候选人、前总统卢拉在圣保罗州投票。他形容此次是重要的选举。右翼自由党候选人、现任总统博索纳罗在里约热内卢投票。他强调，要确保及尊重选举的廉洁。 投票结束后，预计当地晚上公布结果。

有11名候选人争夺下任巴西总统。 选前民调显示，卢拉同博索纳罗领先。如果总统选举第一轮投票没人过半，得票最多两人，将在第二轮投票决胜。第二轮投票定于当地10月30日进行。

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