德国丹麦挪威将向乌克兰提供重型武器

德国/丹麦/挪威/乌克兰/武器

德国国防部表示，德国、丹麦和挪威将为乌克兰购买16门斯洛伐克"祖扎纳"-2（Zuzana-2）型榴弹炮，并于2023年开始交付。乌克兰目前正寻求加强其重型军事武器以抵御俄罗斯入侵。德国防长表示将继续以多种方式支持乌克兰。

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法新社报道，德国国防部长兰布雷希特上周末突访乌克兰，这是自俄罗斯于2月24日发动入侵以来的首次访问。在这次访问之后，德国即宣布向乌克兰提供重型武器。

“祖扎纳”榴弹炮是斯洛伐克国防工业的旗舰产品，也是该国唯一生产的重型武器系统。据制造商称，这种榴弹炮可以发射口径为155毫米的所有类型的北约弹药。每分钟可发射6发炮弹，射程40公里。德国、丹麦及挪威三国家将共同出资9200万欧元为乌克兰购买这批武器。

最近几周，乌克兰在对俄罗斯军队战场上节节获胜。乌克兰表示需要更多的重型武器击退俄军自2月发起的入侵。乌克兰特别要求获得德国豹式坦克，但遭到德国总理朔尔茨政府拒绝提供。朔尔茨表示，这样的决定不是他一方可以决定，应该首先与西方盟友进行讨论。

德国防长兰布雷希特周日接受德国媒体ARD1采访时表示，德国已经做出很多努力支持乌克兰，她表示“我们将继续以多种方式支持乌克兰”。不过她说，"德国政府和整个北约都非常清楚，我们不会成为这场战争交战一方”。

据称，德国国防部长兰布雷希特周末突访乌克兰南部港市敖德萨时宣布，德国将在未来数天内开始提供先进的IRIS-T防空系统，共将交付4组，以协助抵御无人机攻击。近几周来，乌克兰面临更多来自伊朗制造无人机的自杀式攻击，不仅造成人员伤亡，也严重破坏基础设施。

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