新华社未敢点破 世界为什么关注中共二十大

中共二十大前瞻

新华社“十一 ”发表长文称，世界关注中共二十大，并试图探究其中的“内在逻辑”。的确，中共二十大外界关注的程度，虽然与新华社描述的“中国之治”、“强大正能量”豪不相干，但关心程度很高是有目共睹的。

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新华社文章点出了热度，引起了注意，但是不少人指出，其文章未敢点出要害，其实外界最关注的是中共总书记习近平是否连任的问题，因为中国目前是一个一党专政的党国，党国领袖是何人，决定着中国的走向和与世界的关系。

中共二十大，按照中共党内的“内在逻辑”，本应改换总书记。中共最高领导人任期两届，每届五年，最多十年，习近平应该在二十大体面地“到点下车”，但是他在19大开始第二任后，于2018年以突袭的方式“修宪”，取消了国家领导人任期制。外界公认这是习近平为自己在20大不下台，继续连任铺路的。现在离召开20大还有两个星期了，这个问题越来越迫切。尽管许多观察家都预测，习的第三任看来谁也挡不住了。也有些人预测，中共内斗正剧烈，还没有铁板钉钉，走着瞧! 习近平的连任与否为什么受到如此关心，因为人们还抱着一点希望。

习近平在台上十年，美国皮尤研究中心公布的最新民调显示，中国在国际上遭反感的程度越来越高了，习近平的领导力严重不被看好。过去，虽然照旧是党国，至少给外国人或者中国人的感觉是中国有希望，中国正一步步走向世界，终究有一天要与世界接轨。习近平治下，仅仅十年，中国走向世界的希望似乎越来越渺茫了，中国在倒退，这里面的原因很多，最主要的可能是一些观察人士所形容的习近平的“自杀式政策”，有些观察家干脆名之为“自杀式倾向”。

从中国国内看，最重要的变化是习近平比其前任更加专制，甚至专横。江胡时期稍稍探头的民间社会已荡然无存。习把所有的权力都掌控在自己手中，包括国务院分管的经济，卫生等等，他实施的清零政策让中国陷入空前的封闭，给人民造成远远超过疫情本身的人道灾难，在清零政策影响下，中国经济加速衰退，中国经济首都上海出现从未有过的负增长，是其中最有代表性的灾难之一。在这种自杀式政策的破坏下，『华尔街日报』引述一些西方经济学家预测，中国已经不可能赶超美国了。自杀式政策也包括对高度繁荣、高度自治，中国人唯一一块享有自由的地方—香港的毁坏等等。

西方人关心习近平是否连任，这是因为他主导的战狼外交让文明世界不堪忍受，从皮尤中心的调查可以看出，加拿大本来是一个对中国好感程度比较高的国家，但现在大转弯，反感程度很高，想想习近平当时为“营救”华为财务首脑孟晚舟倾一国之力，驻加中国外交官伴之以粗鄙的言语攻击加国，终于让加拿大人看清了这个政权的粗暴面目。在王毅的主导下，从外交部发言人赵立坚到驻外大使，比粗，比狠，比谁最不懂外交辞令，中国外交部因此得了一个“中外关系破坏部”的绰号。2020年初，新冠疫情从中国爆出，西方揭露中国政府不透明耽搁全球抗疫，要求查清疫情来源，号称“亲自指挥”抗疫的习近平，拒绝西方调查疫情的呼吁，对最早提出调查的、与中国贸易关系紧密的澳大利亚采取一系列报复措施，中澳关系跌倒了冰点。

中美关系是中国外交的重中之重，从贸易战爆发开始，经新冠疫情折腾，台海紧张，大规模镇压维吾尔人，香港事件，双方关系跌倒深谷。尤其在俄罗斯侵乌之前几周，习近平与普京发表中俄合作无上限声明，被西方媒体指为“中俄轴心”。20天后，俄乌战争爆发，习近平摆不脱侵乌战争“合谋者”的阴影。摆不脱还有一个原因，中国始终不肯承认俄罗斯侵略了乌克兰。但是，在美国威胁制裁的强大压力下，视普京为“我最好的朋友”的习近平终于也未敢下令军事支援俄罗斯，现在让他的国家落到了一个首鼠两端的尴尬局面。

许多分析人士指出，中国今日的局面，与习近平的“亲自指挥”，一系列误判密不可分。习近平不仅给中国人带来了苦难，也给世界带来了麻烦，因此，20大上，如果习近平能遵守中共自己的党规，到点下车，而不是修改党章，让自己的地位更加“确立”，或许中国会有改善的可能，世界少点乌烟瘴气。

中共八十年代确立的任期制，首先是为了中共政权的长治久安，这个党出了一个终身不下台的毛泽东，给人民造成的苦难罄竹难书，中共高层深受其害，自己也承认遭遇“十年浩劫”。现在，习近平暴露出终身制的企图，让本党也惶惶不安。美国之音报道的中共红二代的反应显示，他们中背地里反习的声浪也很高。

世界为什么关心20大，新华社文章的结论是：“中国好，世界会更好”。如果撇开文章前面一大堆的论据，单纯摘出这句话来看，没错。如果中国既是一个经济繁荣开放，又是一个文明友好，善待自己的人民，善待世界的国家，世界与中国自然相辅相成，何乐而不为呢？

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