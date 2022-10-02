中共二十大前瞻

新华社未敢点破 世界为什么关注中共二十大

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2022年9月30日，中国北京，中国国家主席习近平和总理李克强在人民大会堂举行的招待会上举杯。
2022年9月30日，中国北京，中国国家主席习近平和总理李克强在人民大会堂举行的招待会上举杯。 REUTERS - FLORENCE LO
作者： 安德烈
12 分钟

新华社“十一 ”发表长文称，世界关注中共二十大，并试图探究其中的“内在逻辑”。的确，中共二十大外界关注的程度，虽然与新华社描述的“中国之治”、“强大正能量”豪不相干，但关心程度很高是有目共睹的。

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新华社文章点出了热度，引起了注意，但是不少人指出，其文章未敢点出要害，其实外界最关注的是中共总书记习近平是否连任的问题，因为中国目前是一个一党专政的党国，党国领袖是何人，决定着中国的走向和与世界的关系。

中共二十大，按照中共党内的“内在逻辑”，本应改换总书记。中共最高领导人任期两届，每届五年，最多十年，习近平应该在二十大体面地“到点下车”，但是他在19大开始第二任后，于2018年以突袭的方式“修宪”，取消了国家领导人任期制。外界公认这是习近平为自己在20大不下台，继续连任铺路的。现在离召开20大还有两个星期了，这个问题越来越迫切。尽管许多观察家都预测，习的第三任看来谁也挡不住了。也有些人预测，中共内斗正剧烈，还没有铁板钉钉，走着瞧! 习近平的连任与否为什么受到如此关心，因为人们还抱着一点希望。

习近平在台上十年，美国皮尤研究中心公布的最新民调显示，中国在国际上遭反感的程度越来越高了，习近平的领导力严重不被看好。过去，虽然照旧是党国，至少给外国人或者中国人的感觉是中国有希望，中国正一步步走向世界，终究有一天要与世界接轨。习近平治下，仅仅十年，中国走向世界的希望似乎越来越渺茫了，中国在倒退，这里面的原因很多，最主要的可能是一些观察人士所形容的习近平的“自杀式政策”，有些观察家干脆名之为“自杀式倾向”。

从中国国内看，最重要的变化是习近平比其前任更加专制，甚至专横。江胡时期稍稍探头的民间社会已荡然无存。习把所有的权力都掌控在自己手中，包括国务院分管的经济，卫生等等，他实施的清零政策让中国陷入空前的封闭，给人民造成远远超过疫情本身的人道灾难，在清零政策影响下，中国经济加速衰退，中国经济首都上海出现从未有过的负增长，是其中最有代表性的灾难之一。在这种自杀式政策的破坏下，『华尔街日报』引述一些西方经济学家预测，中国已经不可能赶超美国了。自杀式政策也包括对高度繁荣、高度自治，中国人唯一一块享有自由的地方—香港的毁坏等等。

西方人关心习近平是否连任，这是因为他主导的战狼外交让文明世界不堪忍受，从皮尤中心的调查可以看出，加拿大本来是一个对中国好感程度比较高的国家，但现在大转弯，反感程度很高，想想习近平当时为“营救”华为财务首脑孟晚舟倾一国之力，驻加中国外交官伴之以粗鄙的言语攻击加国，终于让加拿大人看清了这个政权的粗暴面目。在王毅的主导下，从外交部发言人赵立坚到驻外大使，比粗，比狠，比谁最不懂外交辞令，中国外交部因此得了一个“中外关系破坏部”的绰号。2020年初，新冠疫情从中国爆出，西方揭露中国政府不透明耽搁全球抗疫，要求查清疫情来源，号称“亲自指挥”抗疫的习近平，拒绝西方调查疫情的呼吁，对最早提出调查的、与中国贸易关系紧密的澳大利亚采取一系列报复措施，中澳关系跌倒了冰点。

中美关系是中国外交的重中之重，从贸易战爆发开始，经新冠疫情折腾，台海紧张，大规模镇压维吾尔人，香港事件，双方关系跌倒深谷。尤其在俄罗斯侵乌之前几周，习近平与普京发表中俄合作无上限声明，被西方媒体指为“中俄轴心”。20天后，俄乌战争爆发，习近平摆不脱侵乌战争“合谋者”的阴影。摆不脱还有一个原因，中国始终不肯承认俄罗斯侵略了乌克兰。但是，在美国威胁制裁的强大压力下，视普京为“我最好的朋友”的习近平终于也未敢下令军事支援俄罗斯，现在让他的国家落到了一个首鼠两端的尴尬局面。

许多分析人士指出，中国今日的局面，与习近平的“亲自指挥”，一系列误判密不可分。习近平不仅给中国人带来了苦难，也给世界带来了麻烦，因此，20大上，如果习近平能遵守中共自己的党规，到点下车，而不是修改党章，让自己的地位更加“确立”，或许中国会有改善的可能，世界少点乌烟瘴气。

中共八十年代确立的任期制，首先是为了中共政权的长治久安，这个党出了一个终身不下台的毛泽东，给人民造成的苦难罄竹难书，中共高层深受其害，自己也承认遭遇“十年浩劫”。现在，习近平暴露出终身制的企图，让本党也惶惶不安。美国之音报道的中共红二代的反应显示，他们中背地里反习的声浪也很高。

世界为什么关心20大，新华社文章的结论是：“中国好，世界会更好”。如果撇开文章前面一大堆的论据，单纯摘出这句话来看，没错。如果中国既是一个经济繁荣开放，又是一个文明友好，善待自己的人民，善待世界的国家，世界与中国自然相辅相成，何乐而不为呢？

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