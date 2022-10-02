美国前财长萨默斯警告：全球经济面临风险有如08年金融海啸前夕

全球经济

美国前财政部长萨默斯（Larry Summers）近日警告，目前全球经济面临的一系列风险，有如08年金融海啸前2007年的夏季，英国的困境只是潜在崩溃的其中一个案例。

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萨默斯接受彭博电视访问时说：“我们正处于风险居高不下的时期，就像2007年8月人们变得紧张那样”。美国房市在2007年夏季出现紧张的迹象，最终在之后一年演变成大萧条以来最为严重的金融海啸。

他指出，当前市场的脆弱性主要源自庞大的杠杆、经济政策前景的不确定性、对于基本通膨高涨的不安、大宗商品价格波动、以及俄乌冲突和中国大陆相关的地缘政治紧张。

对于英国，他认为，虽然英国央行干预英债市场暂时稳定住情势，但英国央行的计划是操作到10月14日，可能无法持久。萨默斯说，基于当前的风险，现在绝非救火员休假的时刻，像英国这类大国陷入困境时，后果不会仅止于英国。

另据《华盛顿邮报》报道，前财长萨默斯对拜登早些时候接受美国CBS电视《60分钟》节目采访希望美国经济“软着陆”的想法表示怀疑。他说，把通货膨胀率从7%左右下降到2%，要达到联储局这一消费者价格指数年增长目标，但又不发生经济衰退，真的很不可能，在美国历史上几乎没有发生过这样的事情。

萨默斯说，美国经济在许多方面都比拜登在2020年竞选总统时更加强劲，但可以预见未来会发生相当严重的衰退。他表示，股市下跌和联储会加息增加了发生衰退的可能性。

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