美日澳防长关注台海局势 强烈谴责中国军演发射导弹

美国/中国/日本/澳大利亚/台湾/政治

美国、日本及澳大利亚3国防长在美国夏威夷举行会谈，同意加强军事合作，以面对中国日增军事野心。三国强烈谴责中国实施军演发射导弹，并强调台湾海峡和平稳定重要性。美防长奥斯汀表示，中国试图建立新常态，不会立即进犯台湾。

广告 继续浏览后续

中央社援引日本防卫省周日发布消息指出，日本防卫大臣滨田靖一、美国国防部长奥斯汀、澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）在夏威夷时间周六举行会谈。

三国防长就地区局势进行了意见交换。在俄罗斯侵略乌克兰导致国际秩序基础受到动摇之际，3方都同意美日澳应持续密切合作。

此外，针对东海、南海的局势，3国防长再度重申，强烈反对试图以武力片面改变现状，或因试图改变现状而升高紧张的任何行为。

对于中国8月上旬实施军演，弹道导弹落在包含日本的专属经济区（EEZ）一事，3国防长都强烈谴责并强调台湾海峡和平稳定的重要性，希望两岸问题和平解决。

三国防长对今年6月在新加坡举行第10届美日澳防长会谈所达成的协议都表示欢迎。内容包括美日澳3国将进行战略性的整合，以及为了确保印度太平洋的安全保障，将加强合作。为了提升3国国防的互相运用性，应扩大且加强联合演训及活动。今后也将加强国防装备与技术的合作，进行有效的资讯交换。

另据报道，美国国防部长奥斯汀接受采访表示，他不认为中国会立即进犯台湾，但中国正试图在台湾周边进行军事活动以建立一种"新常态"。

美国联邦众议院议长佩洛西8月初访问台湾，此举激怒北京，随后中国在台湾周边进行大规模军事演习。相关军事活动仍持续进行，但规模已经小得多。

奥斯汀接受美国有线电视新闻网（CNN）访问指出："我没看到有迫在眉睫的入侵。"

他并表示："我们确实看到中国正建立我们所说的一种新常态。相关活动增加，我们看到他们的飞机多次飞越台湾海峡中线。数量随着时间推移而增加。我们在台湾周边看到更多他们的海面船舰及海域相关活动。"

路透社报导，美国及其盟友对中国军演的应对是持续派出船舰在台湾周边航行。9月20日，美国海军一艘军舰及加拿大一艘巡防舰例行性通过台湾海峡。

奥斯汀在9月30日录制、周日播出的CNN访谈节目中说，美国会继续跟盟友及伙伴合作，"以确保我们维系自由且开放的印太地区"。

奥斯汀还提到，美国正努力重新开启跟中国的军事沟通管道，这对美中两国都至关重要。

为了报复佩洛西访问台湾，中国当局8月中止了跟美国的多项领域合作，包括高级别军事指挥官之间的对话。

奥斯汀表示，他已经跟中国国防部部长魏凤和通电话并亲自会面进行沟通，魏凤和同意公开沟通很重要。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅