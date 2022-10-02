莫德納拒绝向中国提供疫苗配方

知识产权

美国莫德纳生物技术公司（Moderna）因拒绝中国要求交出mRNA疫苗配方，导致在中国的销售谈判破裂。

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金融时报和中央社10月1日报导，一位参与2020年至2021年谈判的人士称，总部位于美国麻萨诸塞州的莫德纳制药公司出于商业和安全考虑，拒绝了中国让其交出mRNA疫苗核心智慧财产权的要求，导致其在中国的销售谈判破裂。

这位知情人士说，莫德纳放弃了之前进入中国市场的努力，因为中国要求它交出技术，作为在中国销售的先决条件，但也强调，疫苗制造商仍「渴望」向中国出售产品。

莫德纳公司对这篇报导没有立即回应。

今年9月莫德纳执行长班塞尔（Stephane Bancel）曾表示，已和中国政府就供应COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗进行讨论，但尚未做出任何决定。

另莫德纳首席医疗官柏顿（Paul Burton）也对媒体表示，渴望与中国合作，向中国提供基于mRNA的病毒疫苗。

自COVID-19疫情爆发以来，世界多国积极投入疫苗研发并接种，其中中国在境内大规模施打国产研发的国药、科兴等疫苗，且不开放非国产疫苗进入中国。仅香港、澳门可以在国产疫苗之外，选择施打BNT疫苗。

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