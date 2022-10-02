莱曼收复 俄军被迫随着乌军的节奏跳舞

俄罗斯侵乌战争

乌克兰军队星期天完全收复被俄罗斯吞并的顿涅茨克地区重要的铁路枢纽莱曼(又译利曼)，迫使俄罗斯侵略军转攻为守，甚至被迫大幅度后退，以寻求建立新的防线。而乌军则坚实且持久地在顿涅茨河的对岸扎下营盘。

广告 继续浏览后续

在哈尔科夫地区东部，铁路网在库皮扬斯克-武兹洛维(Koupiansk Vouzloviï)火车站汇聚一处，然后向南下到俄罗斯吞并的卢甘斯克州的斯瓦托(Svatove)。在俄罗斯占领的六个月里，火车向驻扎在更南边的俄罗斯部队运送物资，使该站成为俄罗斯军事行动的重要后勤枢纽。但最近几天情况发生了变化。乌克兰的反攻使基辅重新夺回了该地区的大片领土，迫使俄罗斯人撤离。

法新社前线记者看到，该站虽然被严重损坏，但现在在乌克兰军队手中。一位名叫 "Rosomakha "的乌克兰士兵说： "这个地方一直是一个重要的战略点，这里是货运和火车的十字路口"。在他身后，车站的窗户被吹掉了，大厅里空无一人。

在 Rosomakha 所在部队周日收复该站时，乌克兰总统泽伦斯基正式宣布，乌军已完全收复位于前线的周五被莫斯科吞并的莱曼。

泽连斯基在一段视频中说，在莫斯科宣布正式吞并俄占区乌克兰领土两天后，该城市 "完全摆脱了 "俄罗斯军队，此举标志着基辅的一个重大胜利。

库皮扬斯克-武兹洛维火车站位于莱曼以北90公里处的奥斯基尔河畔，距离上周被乌克兰人夺回的库皮扬斯克镇不远。

军事专家原本判断乌军会在三日内夺下莱曼，但乌军出动空军旅，一日就拿下莱曼，致使俄罗斯守军朝斯瓦托方向仓皇逃跑，斯瓦托位于重要城市北顿涅茨克和利西昌斯克的中间，俄军在夏季之前好不容易从乌克兰人手中夺取了这两座城市。

乌克兰总统泽连斯基周日宣布，乌军将在数周内收复这一地区的数座城市，来自前线的信息显示，夺取莱曼的乌军部队，已准备或已经在向北顿涅茨克和利西昌斯克挺进。

乌军战士Rosomakha说，他和战友们不解放所有占领领土绝不回家。他对记者描述了俄军惊慌失措地逃离的情形，他们捕获的几名俄罗斯俘虏让乌克兰军队对莫斯科在当地的计划有了充分的了解。这位战士说，普京几天前动员的部分俄罗斯预备军人，已经补充到了前线部队。

这名家乡就在被俄罗斯吞并的卢甘斯克的士兵告诉记者：“这里是乌克兰的土地，这里是我的家乡，直到最后一名俄罗斯士兵离开，我不会停下来”。

费加罗报报道，随着乌克兰在莱曼和库皮扬斯克取得胜利，俄罗斯人已完全无法在奥斯基尔河和顿涅茨河沿岸建立新的稳固防线。军事历史学家塞德里克-马斯（Cédric Mas）分析： 现在，乌克兰人牢牢地固定在奥斯基尔河和顿涅茨河的另一边，他们可以继续向俄罗斯的阵地施压，而莫斯科自8月以来一直在进行一次又一次的战术撤退，这可能会严重影响俄军的士气，他们被迫在投降、撤退或战斗到最后之间做出选择。"乌克兰军人正在应用英国将军伯纳德-蒙哥马利的建议：'让敌人跟着他的曲子跳舞'"。这位专家解释说：俄军目前处于顾此失彼的状态。

在未来的几周里，乌克兰的官方声明宣布反攻将继续。俄国人当然可以尝试沿着新的河流建立他们的防御工事，比如进一步向东，在顿涅茨河的支流泽雷贝茨河或克拉斯纳河一带，并在克里米纳镇扎根。但是这个被森林包围的基辅可能的下一个目标很难守住。乌克兰部队的机动性很强，自战争开始以来就显示出他们在这种有阻碍遮掩的环境中表现出色，而精度较低的俄罗斯大炮很难瞄准他们，装甲车也很难前进。

再往南，乌克兰人也在推进，并可能挤压位于顿涅茨河以西的大城市利西昌斯克，该城市曾是俄罗斯人在7月初夺取的一个重要据点，标志着俄军对卢甘斯克州的完全控制，该州也于周五被莫斯科吞并。在失去位于利西昌斯克以西仅10公里的比罗霍里夫卡镇5Bilohorivka-后，莫斯科已经失去了对这个乌克兰行政区域的完全控制。

专家认为，对掌握主动权的乌克兰人来说，在冬天到来之前，装甲车和大炮必须迅速跟进，继续取得优势，而俄罗斯人的情况看起来越来越糟。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅