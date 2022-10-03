中共20大前 中国大飞机C919获颁型号合格证

中国/商飞C919

中国第一款窄体客机C919获颁型号合格证，为该型号飞机投入载客清除了一个主要监管障碍，这不仅标志着中国政府在挑战波音和空客双头垄断地位的雄心上迈出了一大步，也体现出中国在缩小这一巨大差距方面还有多远的路要走。

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据华尔街日报署名Rachel Liang今天报道称，中国商飞C919客机获颁型号合格证，进一步挑战波音和空客。

据官媒新华社报道，中国领导人习近平上周五会见了C919客机项目团队代表。报道还称，C919飞机9月份已获中国民用航空局颁发型号合格证。根据中国民用航空局的规定，型号合格证是飞机正式载客前所需三个系列证书中的第一个，是制造商中国商用飞机有限责任公司(Commercial Aircraft Corporation of China,Ltd., 简称﹕中国商飞公司)朝着交付这款飞机给客户所迈出的重要一步。

据新华社消息，习近平在北京人民大会堂举行的此次会见中说，该项目承载着民族梦想，并呼吁发挥新型举国体制优势，在关键核心技术攻关上取得更大突破。

C919客机项目可以追溯到2007年，2014年习近平参观考察中国商飞为该项目注入了发展动力。中国商飞是脱胎于中国庞大的军工复合体民用航空集团。习近平当时表示，中国要做一个真正的强国，就一定要把国产商业客机搞上去。一年后，中国政府推出了10年战略纲领《中国制造2025》，旨在减少对外国供应商的依赖，并提高国内在半导体和飞机制造等高科技行业的设计和工程能力。

这款中国自主设计和组装的客机最多可搭载168名乘客，最大航程约为5,500公里，因而属于中短途类别，即全球航空业的主力机型。

中国商飞还需要取得中国民用航空局颁发一个证书才能量产这款飞机，此外，每架飞机还需取得适航证。新华社报道，第一架C919将在今年交付给国有的中国东方航空股份有限公司。根据中国商飞公司早些时候的公告，将在2023年向东方航空再交付四架C919。

C919的价格约为9,900万美元，低于该公司7月份购买空客A320neo飞机约1.28亿美元的的平均成本。除了价格之外，航空公司在购买飞机时的考虑因素还包括可靠性、安全记录以及运营成本。安全记录需要花费多年才能建立。

据该报道，随着中国东方航空和有国资背景的飞机租赁公司承诺成为早期买家，C919将拥有一个现成的市场，目前其成功与中国的威望和中共领导人的声誉联系在一起。获颁型号合格证正值中共二十大即将召开，在这次大会上，习近平几乎肯定会获得第三个任期。

据华尔街日报报道称，长期以来，美国一直指责中国试图窃取先进技术用于军事用途，中国政府对此一再否认。美国还已限制关键技术的出口，包括现代飞机制造所需的精密机床和半导体。美国的上述指责在盟友中越来越引起共鸣，使C919容易受到可能的制裁或零部件出口管制的影响。

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