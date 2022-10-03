中共20大在即 网络突传江泽民夫妇生日照

中国/20大/江泽民

96岁的前中共总书记江泽民健康状况一直受到中国各界关注。中国网络最近流传江泽民与夫人王冶坪端坐在祝寿花篮前的照片，两人显得苍老但气色尚可，但无法确定是否为今年的照片。目前没有消息解读此时照片亮相有何种中国政治意义。

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据中央社今天引述港媒消息称，中共20大前江泽民夫妇过生日照片亮相。

1926年8月17日生、长居上海的江泽民，近10年间一度是中国网络文化的热门角色，从造型到掌权期间说过的语言及肢体动作，更曾成为网络热门用语及梗图。日前，与他同龄的故英国女王伊丽莎白二世逝世，有中国网友除了高呼“蛤神（对江泽民的戏称）赢了”，也关心起他的健康状况。不过，同样在这10年间，中国网络也不断传出江泽民健康生变的传闻，甚至有港媒误报江泽民已离世的乌龙。而江泽民去年7月1日缺席中共百年党庆，今年9月30日也缺席国庆招待晚宴，外界因此揣测他是否将出席10月16日召开的中共20大。

该报道称综合网络讯息及星岛日报消息，2张与江泽民过生日有关的照片近来中国网络上流传。其中一张是江泽民与王冶坪端坐在藤椅上，后方站立没有露脸的一名男性，再后方则是中共总书记习近平、彭丽媛夫妇及中国国务院总理李克强、程虹夫妇致赠的大红色花篮，缎带上还写着“祝江主席生日快乐”的字样。而另一张照片，则是屋内布置成祝寿厅的样貌，中间树起了大红色的背板及斗大的金黄色“寿”字，背板前是放上寿桃、蛋糕和礼品的桌子，两旁摆上花篮，但画面中没有任何人。

至于照片中的4个花篮则显示，致赠者除习近平夫妇外，还有中共上海市委市政府、中共中央办公厅、及“全体医护和工作人员”，同样写上“祝江主席生日快乐”的字样。中央社说，根据消息，江泽民今年的生日应该是在上海度过，但照片无法确认是否在今年8月的生日期间所拍摄。

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