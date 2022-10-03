中国大使館前示威 旅居巴黎内外蒙古同胞抗议中共灭绝蒙古文化政策

旅居巴黎的蒙古二十餘人十月一日聚集在中共駐法大使館門前以及巴黎安德烈广场，共同抗议中共在内蒙古推行的文化灭绝、压迫少数民族的政策。

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本次抗议示威活动的组织参与者王龙蒙向本台指出，自2020 年9 月1 日起中共在内蒙古实施所谓的“双语”教育，“双语”教育的实质是消灭蒙古族语言、文字、文化的一种文化灭绝政策。这个不得人心，让全体蒙古人深恶痛绝的政策已经执行整整两年了。

他还说，我们海外内外蒙古同胞们在每年的9月1日 和10月1 日都会举行抗议活动表达我们的诉求，呼吁中共当局停止文化灭绝政策。

今年的10月1日我们内外蒙古二十余名同胞聚集在中国大使馆前，以及巴黎安德烈广场，共同抗议中共压迫少数民族政策，每一个民族都有权使用自己的母语，并且把母语传承给下一代。

2020 年 9 月中共当局推出的“双语”教育内蒙古各界，各学校教师，老师学生们的广泛的抵制，据不完全统计约有30多万余名家长和学生参加了抗议活动，他们拒绝将孩子送学校。为了表达抗议，甚至有老师和公职人员以自杀表达不满！对此，中共采取了镇压活动，百余人被捕，几名抗议者至今下落未明，全面噤声，加速了在全内蒙范围内推进汉语为主要授课语言。 这使我们使用自己语言和文字空间变的越来越狭窄。

2022年在幼儿园实施“从娃娃抓起” 政策，全面推进普通话教学，对蒙古族教师和公职人员提出汉语等级要求，加速了对内蒙古同化进程。

王龙蒙最后还说，尽管如此，我们在海外蒙古族同胞不会停止抗议活动，因为这种民族强制同化政策关系着我们蒙古民族的生死存亡！

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