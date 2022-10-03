中国证监会通知在华经营投资银行二十大前避免谈论政治

中共/20大

中国证监会据信已经通知在华经营的投资银行，在10月将举行的五年一度的中共全国代表大会之前，避免发表含政治敏感内容的研究报告。消息人士称，中国证监会最近向多家证券公司发出一份建议，包括大型跨国银行的境内部门。这些人士说，高盛集团和摩根大通公司的在华业务也在该监管机构接触之列。

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据华尔街日报署名Rebecca Feng今天报道称，此举反映出监管机构和中国政府官员在中共二十大召开前的敏感性。此次大会将于10月16日在北京开幕。会上，预计中国领导人习近平将获得其第三个任期，中共高级领导层将制定未来五年的政策经济重点。

中国证监会的信息已经被一些银行内部传达。据知情人士称，上周早些时候，摩根大通亚洲私人银行部门的研究策略师在一次内部电话会议上被告知，暂时不要对政治敏感话题发表评论。

但该报道说，中国证监会在回答《华尔街日报》的询问时表示，询问的内容不实，请勿传播。

摩根大通的私人银行在最近的研究报告中分析了一些主题，包括最近的中美审计协议和中国低迷住房市场面临的挑战。其中一份报告探讨了房贷断供风波是否会滚雪球般地演变成中国的“雷曼时刻”。雷曼时刻指2008年投资银行雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭以及由此引发整个美国金融市场混乱局面。该报告认为，这种结果在中国不太可能发生。

过去几年中，中国证券监管机构曾在一些重要的国家政治事件前夕向银行、券商和资产管理公司发出过类似的警告信息。这种非正式指示或备忘录通常旨在防止重要事件发生前出现市场混乱或负面报道。

据该报道，投资者将密切关注中共二十大，寻找中国可能放松强硬抗疫立场的迹象。在这一抗疫立场下，中国一些城市今年曾实施数月封控，供应链受到干扰，消费者和企业信心也受到打击。

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