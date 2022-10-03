中国预备航天员选拔开始 首次纳港澳人才 须为爱国家庭

中国/航天

2022年10月，中国已启动新一批预备航天员的选拔工作。黄伟纶（右一）与孙东（中）分别负责中国首次在香港选拔载荷专家的协调和具体选拔工作。

中国宣布，最近已启动新一批预备航天员的选拔工作，招揽12至14人，并首次在港澳地区选拔载荷专家。参加者除了要有博士学位等专业要求外，该人及其「家庭主要成员」均要爱国和拥护「一国两制」，但不须是中共党员。香港行政长官李家超形容，港人可参与选拔是振奋人心的喜讯，极具历史性意义。选拔工作预计需时约一年半，但何时上天则未有公布。

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人民网引述中国载人航天工程办公室消息报道，本次选拔的预备航天员，包括航天驾驶员7至8名、航天飞行工程师和载荷专家共5至6名，其中，载荷专家两名左右。航天驾驶员在陆海空三军现役飞行员中选拔，而负责从事各项科学实验和探测的载荷专家，会在从事空间科学研究及应用相关领域的科研人员中选拔。

香港为期三周的招募期，由本周四开始，港府将透过本地大学、部门和政府研究中心等机构进行招募，参加者须为中国籍香港永久居民，「其与家庭主要成员应热爱祖国、拥护『一国两制』方针、遵守(中)国家宪法及香港基本法、无犯罪记录」等；须在相关领域拥有博士学位，且有3年经验。参加者的体质亦有一定要求，包括要是非过敏体质和没有可能影响飞行服务的既往病史和家族病史。

中国自杨利伟于2003年起进入太空后，先后再有12名航天员进入太空，现时留在太空的，是陈冬、刘洋及蔡旭哲，根据中国载人航天工程官网，13名航天员都是中共党员，当被问及香港参加者是否须持共产党籍时，负责协调的副财政司长黄伟纶昨(2日)晚在记者会回应称，以他的了解，「没有这个要求。」

一同出席记者会的创新科技及工业局常任秘书长麦德伟又说，港府会负责初选工作，进一步选拔将由中国内地进行。意味香港推荐人选须与内地的载荷专家竞逐两个上天机会。麦又说，在执行太空飞行任务中，载荷专家主要负责开展太空实验或试验研究、操作及使用太空实验设备，及配合飞行乘组其他航天员，开展站务管理等日常工作。

创新科技及工业局长孙东心认为，香港有相关人才，又指，本地大学的研究团队过往也曾积极参与中国的航天任务，例如为中国首个火星探测任务「天问一号」和月球探测任务「嫦娥四号」、「嫦娥五号」等提供支持；另外，香港去年亦已发射第一颗卫星。他呼吁合资格人士踊跃报名，认为中国首次向港澳地区开放选拔，相信对最终入围人员有合理期望，前提是可以推荐足够候选人。

香港数名学者均认为，在港选拔载苛专家是对香港的肯定，而本地亦有足够人才，但科技大学机械及航空航天工程学系副教授于宏宇向传媒指出，至少三年工作经验的要求会令应届博士生不能参加，促港府放宽条件至毕业生均可参与。另一专攻遥感的中文大学荣休教授林珲回应《明报》提问有关计划会否因美国忧虑技术转移而影响商用科技来港时指出，美国曾申请加入中国的太空站计划，证明西方还是希望与中国在航天领域开展合作。

今年是中国航天事业发展的30周年，除了送人上太空，还已建有天宫太空站实验舱，当中的「问天」实验舱7月24日完成与天和核心舱对接，令中国太空站由原来的单舱阶段正式进入组合式太空站阶段。而在上月30日，问天实验舱更完成世界首例以平面方式转位。天宫太空站完全建成后，可进行超过1000个太空实验。若香港专家成功入选为第四批预备航天员的载荷专家，将有机会在站内进行实验。

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