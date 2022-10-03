刘强东性侵诉今讼案前突达和解 #MeToo或失望

中国/刘强东/性侵诉讼案

京东集团创始人刘强东就曾是明尼苏达大学学生的Jingyao Liu对他提起的一桩强奸诉讼达成和解，和解条款没有披露。 这原本是一场被中国女权主义者视为对中国陷入困境的 #MeToo 运动至关重要的诉讼。有消息称是一场误会。

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据华尔街日报署名Shen Lu /Rebecca Feng今天报道称，一场陪审团原定于在一家明尼苏达州法院听取审理的诉讼在开庭前突然终止。这原本是一场被中国女权主义者视为对中国陷入困境的#MeToo运动至关重要的诉讼。

中国电商巨头京东集团股份有限公司的亿万富豪创始人刘强东(Richard Liu)了结了曾是明尼苏达大学(University of Minnesota)学生的Jingyao Liu对他提起的一桩诉讼。Jingyao Liu此前指控刘强东在2018年强奸了她。

开庭陈述原定于今天周一进行。年近50岁的刘强东和现年25岁的Jingyao Liu原本都料将在该民事诉讼中作证。

过去四年，Jingyao Liu的指控在中国引发广泛讨论。虽然明尼阿波利斯检方2018年以证据不足为由拒绝对刘强东提出刑事指控，但Jingyao Liu提起的民事诉讼令此事持续受到关注。

美国时间上周六晚上，即中国时间周日中午前后，京东集团发布了一份该公司所说的双方联合声明，称双方已同意和解这项诉讼并搁置分歧。声明写道，刘强东和Jingyao Liu于2018年在美国明尼苏达的一次事件造成分歧，引起了广泛的社会关注，也给彼此的家庭造成深重困扰。和解条款没有披露。

Jingyao Liu的律师发表了一份措辞相同的声明，并表示Jingyao Liu不会进一步置评。

刘强东以个人名义发表了另一份声明。他在声明中道歉，并希望自己的生活和工作能够尽快恢复正常。在声明中，刘强东直接感谢妻子章泽天的宽容和支持。“没有她，我无法坚持到今天！”刘强东在中文声明中写道。“祝福所有人明天会更好！”

该报道称，章泽天是中国社交媒体上的一个知名人物。

在中国，近年来出现了几十起针对知名男性的不当性行为的指控，但#MeToo运动却很少获得胜利。中国女权活动人士将这起案件的和解视为一个重要里程碑，Jingyao Liu的支持者在社交媒体上称这是一个“历史性时刻”。

据Jingyao Liu在2018年8月指控称，她和刘强东参加了在明尼阿波利斯一家餐厅举行的酒会晚宴，刘强东在护送她回家途中摸她，并在她的公寓里强奸了她。刘强东是中国最知名的商界大亨之一，是科技业的亿万富豪。刘强东与Jingyao Liu无亲戚关联。刘强东那时候正在明尼苏达大学参加一个高管项目，而当时还是本科生的Jingyao Liu是服务于该项目的志愿者。刘强东的公司京东也被列为这起诉讼案的被告。

刘强东在2018年8月31日晚因涉嫌强奸在明尼阿波利斯被捕。他在第二天获释。刘强东否认有任何不当行为，并坚称双方是自愿发生的性行为。

中国社交媒体对刘强东涉嫌性侵案达成和解的反应不一，一些评论人士对刘强东表示同情，称他们认为Jingyao Liu在2018年那个晚上发生的事情上撒了谎，她起诉刘强东的动机是要谋取潜在金钱利益。

此案有别于其他影响中国#MeToo运动的案件的一点是，它发生在中国境外，活动人士和一些法律界专家表示，在中国，性侵案原告在进行诉讼时会面临重大挑战。耶鲁大学法学院(Yale Law School)研究学者Darius Longarino撰有大量关于中国法院如何审理性骚扰案件的文章，他说，如果此案发生在中国，刘强东会处于更有利的地位。Longarino表示，在美国，刘强东败诉的可能性会大得多。

据该报道，Jingyao Liu既寻求补偿性赔偿，也寻求惩罚性赔偿。补偿性赔偿包括医疗和咨询费等费用赔偿，惩罚性赔偿的目的是惩罚被告的严重不当行为。

华尔街日报说，刘强东已基本上淡出公众视野，去年年底，他决定退居二线，不再参与京东的日常事务，后于今年4月卸任首席执行官一职。最近几个月，刘强东一直在解除与京东的某些联系。刘强东在2004年创办了京东。

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