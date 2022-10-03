英媒：习近平展开第3任期之际 中国人口危机步步逼近

中国/人口

中国国家主席习近平即将在20大取得第3个领导人任期，但在政治舞台下，中国社会正发生更广泛的变化。英国“金融时报”指，全球人口最多的国家今年将开始萎缩，这将导致政府经济工具效用减弱。该报引述人口学家预测，中国的人口将自2022年开始萎缩，这将成为对其未来产生深远影响的关键转折点。

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据中央社今天引述英国“金融时报”采访美国加州大学尔湾分校（University of California, Irvine）中国人口变化专家王丰说：“中国人口下降恰逢习近平第3任期的开端，这不仅具备象征意义，也有实际意义。”尽管习近平显然仍占据政治优势地位，但他可以动用的经济工具越来越受限于房地产崩盘、连续封城措施损害消费者信心，以及地方政府财源短缺等因素。

中国人口高龄化进程将在习近平的第3个任期内加速，这将进一步削弱北京刺激成长和管理经济危机的能力。

中共自1980年开始实施“一胎化政策”。在接下来的5年里，“一胎化”时代成为父母的第一批人将逐渐从60、70多岁的“初老期”（young-old），步入80多岁的下一阶段。金融时报依据联合国与中国人口研究智库“育娲人口研究”的相关数据分析，到2100年时，中国人口将跌破8亿人大关。据王丰指出，由于人数日益增加的“中老期”（old-old，约75至84岁）族群罹患慢性病的可能性上升，这将对他们的子女和整个国家带来更高的照护需求。

地方政府如今正设法满足不断飙升的医疗和社会照护成本。在中国各地，花费在清零基础设施上的庞大支出激增，而来自房地产的税收却直线下降。

据该报道，然而，并非所有专家都对人口高龄化的经济冲击抱持悲观态度。澳洲国立大学（Australian National University）中国经济研究学者葛丽珍（Jane Golley）表示，劳动年龄人口减少，是中国经济发展的自然结果。葛丽珍指出：“劳动力缩减，意味劳力供应降低，这也代表工人可以要求更高的薪资。”她还说，随着中国人口减少，人均国内生产毛额（GDP）的增长将超过整体GDP增长速度。

其他专家则警告，中国可能还没过渡到已开发经济体的消费主导经济模式，就先失去其在制造业的成本优势。

多年来，中国的出生率一直在下降。从2012年习近平上台到2021年，婴儿年出生率已骤减逾45%，去年仅有1060万。

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