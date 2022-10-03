20大军委改革传重用台海帮 不一定“七上八下”

中国/中央军委/七上八下

中共定16日召开20大，掌握军权的中共中央军事委员会人事改组备受关注。美国与台湾相关观察人士说，未来“台海帮”很可能崛起；学者分析，基于稳定军心考量，将领晋用恐打破七上八下的不成文规定。但专家也说，中共解放军内台海帮的崛起是必然趋势，但这不代表，习近平已下定决心以武力收复台湾。学者称，习近平应该很明白对台动武的重大风险与代价，到目前为止，没有迹象显示他决心武统台湾。

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据中央社今天引述消息报道称，中共军委改组拟不恪守七上八下，且看好台海帮窜起。美国之音（VOA）今天采访专家称，因中共领导人习近平笃定连任总书记，势必继续兼任中共中央军事委员会主席，不过两个分掌军事和政工的副主席许其亮和张又侠皆已高龄72岁，不可能再续。而中央军委另有4位军委分别是国防部长魏凤和、联合参谋部参谋长李作成、政治工作部主任苗华及军委纪委书记张升民，其中苗华和张升民较年轻，续任应无意外。

曾在福建历练17年的习近平与现年66岁的海军上将苗华颇有渊源，很可能晋升军委副主席。苗华出生于福建福州，长期在驻闽的第31集团军，曾任兰州军区政委、海军政委。

淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑表示，苗华在第31集团军服役时间长且陆军历练完整，但竟于2014年出任海军政委，仕途发展顺利，升任军委副主席应八九不离十。林颖佑说，苗华熟悉政工，他若顺利晋升，另个副主席由作战面的陆军将领担纲应比较合理。台湾国防安全研究院国家安全所所长沈明室也说，苗华升军委副主席的可能性高，他和张升民都有政工背景，习近平应只会拔擢其中一人，至于另个副主席人选，即可能从魏凤和或李作成二择一。

中共高层领导人在换届时一向有“七上八下”的不成文规定，也就是67岁连任、68岁退休。现任军委中，魏凤和68岁，李作成69岁，理应要届龄退休。但沈明室说，若习近平拔擢战区司令进入中央军委会，还直接升副主席，等于连跳两级，不太合理，因此打破七上八下，让魏凤和或李作成其中一人留任，并晋升军委副主席，并非不可能，可藉重老将的经验稳定军心。

像是中国外长王毅即将年满69岁，沈明室指出，据传他不仅不退休，还可能接替中共外交一把手杨洁篪，继续扛“战狼外交”的大旗。他说，如果外交系统可以打破七上八下的规矩，解放军系统自然也是习近平说了算。

不过中共军委于9月21日召开国防与军队改革研讨会，魏凤和并未出席，引发揣测这是他即将退休的前兆，而其他与会的高阶将领，则被视为可能的军委人选。林颖佑和沈明室皆指出，58岁的陆军司令员刘振立在研讨会上配戴中央军委胸标，似乎显示他可能晋升下届军委委员。两人还说，61岁的李桥铭自北部战区司令员卸任后，在这次会议上佩戴是陆军胸标，并与刘振立比邻而坐，一般揣测，他可能会接刘振立担纲陆军司令员，并升任军委委员。

美国国防大学国家战略研究所中国军事事务研究中心高级研究员吴志远（Joel Wuthnow）则表示，虽然各方以七上八下的不成文规定看好苗华和张升民留任，魏凤和及李作成得退休，但一切仍有变量。他说，退休年龄是这20年来才有的规定。1990年代之前，中共中央军委不乏高龄者，其中最有名的就是被誉为“中国现代海军之父”的刘华清。刘华清1916年生，1988年晋升上将及解放军海军司令员，1992年担任中央政治局常委，隔年以73岁的高龄升任第13届军委副主席，直到81岁才卸职。

尽管中央军委成员的改组还不明朗，分析人士说，可以确定的是，20大后，解放军领导阶层将趋于年轻化，而且执行作战层面的中高阶干部，可望由“台海帮”领军。

林颖佑指出，10年前，中共18大的中央军委接班梯队被称为“越战帮”，也就是打过1979年3月中越战争的将领，但接下来要崛起接班的，应该多是经历1995至1996年台海飞弹危机的将领。据林颖佑分析，若中共围台军演是早就预先规划的操演科目，那么年初林向阳被调回东部战区，可能就是赋予他规划这套操演的任务。

该报道称，据林颖佑说，中共解放军内台海帮的崛起是必然趋势，但这不代表，习近平已下定决心以武力收复台湾。吴志远也表示，习近平应该很明白对台动武的重大风险与代价，到目前为止，没有迹象显示他决心武统台湾。

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