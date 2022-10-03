2022年北京马拉松将于11月6日举行

2022北京马拉松

已停办两年的北京马拉松晚间宣布，今年将于11月6日恢复举行。根据组委会规定，起跑后不必戴口罩。儘管这次大众选手只开放给北京居民，一些网友仍乐观认为，防疫政策整体趋向开放。

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北京马拉松由中国田径协会与北京市体育局主办，其官方微博晚间宣布，2022贝壳北京马拉松将于11月6日7时30分在天安门广场起跑。选手报名工作将于10月4日10时正式启动，7日10时截止。

这是北京马拉松因疫情在2020年和2021年改为线上赛以来，首次确认恢复比赛。也是2022年初北京冬奥以来，举办的又一场大型体育赛事，时间在今年中国政治大戏“中共20大”结束之后。

北京青年报报导，今年北京马拉松参赛规模3万人，只设马拉松项目。

本次北京马拉松面向的大众选手，除了近3年的马拉松成绩要求外，仅限比赛当年年满20岁的北京市常住人口。此外，组委会还将邀请国内优秀专业选手作为赛事特邀运动员参加比赛。

赛事组委会称“科学评估疫情风险”，相关防疫政策要求包括：健康码无异常；10月20日前完成COVID-19疫苗加强针接种；须在领取参赛物品当日，出示24小时内核酸检测阴性证明；参赛选手须进行赛前10日内流行病学史筛查无异常等。

此外，参赛者须在11月6日比赛日入场时，出示24小时内核酸检测阴性证明；并在赛后48小时内完成一次核酸检测。

赛事期间，参赛选手须科学佩戴口罩，保持1公尺以上社交距离。起跑后可以不佩戴口罩。

北京马拉松4日起报名的消息已经引起许多网友讨论，有些人认为“期盼如期举办就好”，有人质疑“就不担心11月初，会有疫情？”有人表示，“不纠结选手要求，看大方向。日趋开放”，也有人期待这可能意味著防疫政策“终于要翻页了”。

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