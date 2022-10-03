“Google翻译”停止在中国境内服务

“Google翻译”撤出中国

自10月1日以来，中国数以千万计的用户已无法使用“谷歌翻译”。外界认为，这标志着谷歌这家美国科技巨头进一步退出中国市场。

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自10月1日以来，中国数以千万计的用户已无法使用“谷歌翻译”。外界认为，这标志着谷歌这家美国科技巨头进一步退出中国市场。

科技新闻网TechCrunch率先报导了这个消息（链接）。该媒体指出，谷歌翻译（Google Translate）App已关闭了中国地区的访问权限，用户被重定向到一个普通的搜索栏，并建议将该App的香港版本加入书签。

但香港版的谷歌翻译仍被中共防火墙封锁，这意味着中国用户若不翻墙，将无法使用翻译功能。

据报导，这一变化影响了KOReader（一种文档查看器），以及Chrome的内置翻译功能。

谷歌在一封电邮中对TechCrunch表示，停用中国区域的谷歌翻译，是因为“使用率低”。

翻译App是谷歌在中国仅存的消费者服务之一。随着该App在中国停用，标志着这间美国科技巨头将进一步从世界最大的互联网市场撤出。

《南华早报》指出，尽管一些中国科技公司提供翻译服务，但谷歌翻译在中国仍拥有庞大的用户群。该报引用网络分析平台Similarweb的数据称，仅8月份，中国谷歌翻译网站有5,350万次访问。

《南华早报》认为，翻译App在中国停用，反映了谷歌与北京当局的复杂历史。

2010年1月，因中共加强内容审查，以及有针对性的网络攻击等争议，导致谷歌关闭中国版的网页搜寻功能。“谷歌退出中国”也成为当年最受网民关注的大事。

中共当局随后也封锁了谷歌在大陆的服务。

但在2017年3月，谷歌翻译在缺席7年后重新在中国推出。外界盛传，谷歌可能将在中国复出。

2018年7月，谷歌推出了一款微信小游戏，此前一个月，谷歌向中国电商巨头京东投资5.5亿美元。

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