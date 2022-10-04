“二十大后的习近平会更加强大”

中国/政治

法国世界报在北京的记者勒梅特（Frédéric Lemaître）周二刊出文章强调，习近平是无可争议的中国一号领导人。中共二十大后的习近平将会更加强大，甚至是过于强大。

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勒梅特在其专栏文章中表示，从中国国内来看，整个共产党和中国一号领导人离西方想象的危机相去甚远。目前离中国共产党第20次全国代表大会于10月16日开幕，还有不到两周的时间了。在西方，有些头脑开始发热并认为习近平受到了质疑。9月23日、24日和25日，推特上甚至还流传着一个谣言说：中国国家主席习近平遭受了军事政变。

勒梅特表示，此类的传言层出不穷，有关习近平被政变的传闻受到众多的“中国观察家”、尤其是美国的“中国观察家”的评论和传播。谣言的制造者依据的是，9月23日中国取消了约60%的航班，在北京周围50多公里处有一列军用卡车，以及习近平自9月16日从乌兹别克斯坦返回后一直没有在公开场合露面。

勒梅特指出，这些谣言尤其受到非常反对共产党的法轮功成员的传播，随后，又受到印度的民族主义媒体的报道，但是，这些谣言是没有根据的。自从中国实施新冠清零政策之后，中国就经常有航班被取消，至于军车，2021年的视频中已经出现了军用车队，另外，习近平没有公开露面，那只不过是因为他从国外返回后需要进行为期10天的隔离，所有北京人从国外返回后都要进行10天的隔离的。

勒梅特还表示，在2月4日北京冬奥会开幕式之后，以及在7月1日香港回归25周年纪念活动后，习近平都曾经“消失”了几天的时间。此外，在9月24日的那个周末，多名在北京的外国记者前往北京的各战略要地，实地观察后发现，没有任何军事政变的迹象。

在习近平这一边，习近平在9月27日也就是返回中国十天后再次公开露面。在中共中央政治局其他二十四名成员和其他几位大人物的簇拥下，习近平为一个名叫“新时代在前进”的展览揭了幕。

这个展览显示了，在过去的十年中，中国共产党已经“成功地完成了巨大的任务”，当然，未来也将是光明的。总之，这是个展示习近平荣耀的展览。正如中国总思想家王沪宁所说，“党和国家之所以能够完成历史性任务，是因为有习近平总书记在掌舵。”

勒梅特写道，在西方人的眼中，中国的情况很糟糕：中国的经济增长在下降，中国的新冠清零政策将中国与世界其他地区隔离开来了，中国与美国的竞争削弱了中国的经济实力并在政治上让中国边缘化了。另外，就乌克兰战争，中国事实上支持俄罗斯，因而站在了历史的错误一边。

然而，北京当局却认为情况是正相反的。

确实，中国的经济增长乏力，但中国是自2020年以来唯一没有经历过经济衰退的G20国家。虽然新冠清零战略阻碍了经济复苏，但是这一政策也让中国避免疫情灾难成为可能。另外，虽然中国确实正在经历糟糕的时期，但从长远来看，是内部分歧的美国在面临衰败的威胁。受到处于守势的西方人排斥的中国，正在逐步塑造新的世界秩序，并试图通过“一带一路”倡议或上海合作组织，从而在“整个南方国家”中起到领导的作用。

尤其是，在中国共产党人看来，习近平能够让一个逐渐失去方向感、失去意识形态、派系斗争复杂和领导人腐败的党恢复远见和自信。习近平虽然并不总是被人爱戴，但他让人害怕并受到尊重。这就是为什么中共二十大很可能是一次确认性质的大会，大会过后，习近平将会变得更加强大，可能还会是过于强大的。

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