朝鲜发射弹道导弹飞跃日本上空

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日本政府4日宣布，一枚可能从朝鲜发射的弹道导弹飞越日本东北地区上空，落入太平洋。日本政府已将全国即时警报系统（J-Alert）的目标区域更改为北海道和青森县，呼吁避难。这是自 2017 年9月以来朝鲜导弹首次飞越日本上空。韩军透露称，推定导弹从朝鲜北部慈江道舞坪里附近发射，为中程弹道导弹。

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针对朝鲜发射弹道导弹，岸田首相在日本时间4日8时40分左右，在首相官邸召开了国家安全委员会（NSC）大臣级会议，收集和分析信息。

日本首相岸田文雄在4日早晨指出：“据信朝鲜发射了一枚弹道导弹，飞越我国上空，落入太平洋。”他还表示对此“强烈谴责”。

这枚导弹飞跃日本的东北地区上空，落在太平洋一侧日本专属经济区之外。日本政府分析称，其目的似乎是为了表明美军在印太地区的重要基地关岛也在射程之内，日本防卫大臣滨田靖一说，朝鲜弹道导弹这次飞行了大约4600公里，最大高度约1000公里，据信这是有史以来飞行距离最长的一次。

1998年，朝鲜发射“大浦洞一号”，并落入约1600公里外的太平洋，成为第一枚飞越日本的导弹。2009年，朝鲜在提前向国际组织通知导弹将落下的区域的后，以“发射人造卫星”为名发射升空。2012 年和 2016 年，在预先通知的情况下，发射导弹通过日本西南群岛上空，在约2,500至2,600公里外的菲律宾海面落下。

在2017年8月和9月，朝鲜连续发射了中程弹道导弹 (IRBM)，在9月的发射中，发射的是“火星12”，当时经过北海道上空，导弹落入了大约3700公里外的太平洋。

包括巡航导弹在内，这是朝鲜今年第23次发射导弹。 今年1月，朝鲜以一个月内7次的不同寻常的速度重复发射，3 月，发射了一枚射程 中级弹道导弹更远的洲际弹道导弹 (ICBM)，采取高飞轨道发射方式，最高高度超过6000公里，飞行距离约为1100公里。

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