港府计划明年上半年落实推动人民币买卖港股机制 学者料作用不大

香港/人民币

为进一步推动以人民币在香港买卖股票，香港政府正计划修例，豁免市场庄家就港币和人民币双币股票进行特定交易涉及的股票买卖印花税，以提高人民币计价股票的流通量和价格效益，吸引投资者交易。而香港交易所亦正就此拟订规则，目标在明年上半年推出双币股票市场庄家机制。

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香港股市近来处于弱势，昨(3日)早更一度跌穿17000点，创11年新低；对于港府现时推出推动人民币买卖港股机制的时间表，香港证券商协会主席陈柏楠认为，这可为市场带来冲喜作用，但因为只是消息，不能实时刺激大市成交量。中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波更指出，新措施对于鼓励人民币跨境使用有一定作用，但整体作用有限，强调影响离岸人民币市场的关键因素是人民币的息率和自由度。

财经事务及库务局局长许正宇昨(3日)在立法会一个委员会会议上透露立法时间表，他指出，目前人民币柜台流动性较低，同一证券的港币及人民币柜台间存在价差，影响投资者参与人民币柜台的意欲，亦不利于推动人民币证券发行和交易，因此，证券及期货事务监察委员会、港交所和金融管理局组成工作小组建议设立双币股票市场庄家机制，透过现时流动性较低的人民币柜枱提供报价，便利投资者在所需价格进行买卖，给予投资者较佳价格效益，目标是在明年上半年，推出双币股票市场庄家机制。

同时，他又指，市场庄家亦可进行同一股票在双币柜台之间的套戥交易，致使双币股票的价格长期趋向一致，有关配套将有助提升人民币股票交易机制的整体效率和质素，提升人民币股票的流动性，从而推动更多发行人在发行港币股票之余，亦积极考虑设立人民币股票柜台。

香港在十年前推出首只以人民币计价的港股，但未有进一步发展，直至去年初，港府重提推动人民币计价证券，由证监会、港交所及金管局成立工作小组研究有关安排。及至去年8月，前金管局总裁任志刚再提「人民币计价股票」，要把人民币以国际货币的方式有意义地推向国际市场，加快人民币国际化步伐。不过，资深新闻工作者颜宝刚5月时已质疑，这做法的代价可能是令港币逐步边缘化，以及把港股定价权拱手相让给人民币投资者，这情况在市场庄家套戥失效时，可能性更高。若定价权落在大陆投资者手上，难免令人担心会否出现更多违规的内幕交易。

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