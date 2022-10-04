澳门最快月底恢复陆客电子签注和旅行团 国庆黄金周受惠不多

澳门/旅游

澳门国庆黄金周人流略增，但大三巴前的游人，与过往游人如鰂的情况，仍有距离。2022年10月4日

澳门复常在望，当地政府表明，本月底或11月初可望恢复中国内地旅客的网上签注和旅行团，首先恢复的是「四省一市」，即广东、上海、浙江、江苏及福建。国际投行估计，消息对国庆黄金周帮助有限，预计日均入境人数为约3万人，与当地政府认为可以复苏经济的4万人次，仍有差距，但预料圣诞档期会受惠恢复个人签注，令12月的赌收有望回复至疫情前的45%至50%水平，即日均赌收介乎2亿至2.5亿澳门元(下同，折算约2520万至3150万欧元之间)。

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不过，日益向与采取「与病毒共存」的国际社会靠拢的香港，不能受惠于恢复个人网上签注和复办旅行团，澳门对香港的隔离措施仍会维持入住检疫酒店7天及3天家居医学检测，即「7+3」不变。

至本周末结束的国庆假期，是澳门自8月与大陆恢复免隔离通关后的首个「十一黄金周」，在中国政府呼吁就地消费的情况下，入境旅客仍然有所上升。澳门旅游局公布，本月1日的黄金周首日，有37427人次入境澳门，按年增逾18倍，当中九成为中国旅客；但入境人次在第三天开始回落至2.4万，以黄金周首三日计算，每日入境人次约为3万。旅游局长文绮华表示，有关人数已超出日均2.5万人次的预期，希望余下假期继续保持「走势」。

对于黄金周效应，博彩业界和投行的看法不同。经营博彩业的实德环球副主席马浩文表示，赌场人流虽有增加，但预料澳门本月的博彩收入只会增至40亿，较上月增加10亿。美银证券则较为乐观，预期10月黄金周的日均旅客可达3.3万人次，随着澳门市况复苏，可带动10月份赌收上升至62亿澳门元。摩根大通的预测更低，该行认为黄金周的表现仍然会是低迷，市场焦点是恢复网签后的情况，若如期在月底或11月初恢复网签，12月的赌收有望回复至疫情前的45%至50%水平，即日均介乎2亿至2.5亿澳门元。意味当月赌收可达62亿至77.5亿澳门元。

澳门行政长官贺一诚9月下旬表示，与北京的中央政府开会后，决定恢复内地旅客赴澳的旅游电子签注及旅行团，并会有熔断及恢复机制，预计需要1个月时间筹备，意味10月底或11月初可以落实。至于镕断机制，他透露，若内地某一省市发生严重疫情，澳门会停止相关赴澳旅行团；相反，若澳门发生疫情，亦会有熔断机制，并在一定日数后恢复正常旅行团赴澳，而毋须再向中央申请。

他又指，现时澳门每日有2万多人次访澳旅客，不足以满足市场发展的需求，期望旅客量较现时多一倍，即每日约4万多人次，这可让澳门较平稳地复苏。

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