《隐入尘烟》爆红后遭全网下架

电影审查

《隐入尘烟》26日突然被下架，主流影视平台优酷网、爱奇艺、腾讯视频等均已找不到完整影片。而该片两周前已在电影院下线。2022年2月，唯一入围主竞赛单元的中国影片曾是中国内地导演李睿珺编剧并执导的《隐入尘烟》。此部影片也是近3年来唯一一部入围欧洲三大国际电影节（柏林、戛纳、威尼斯）主竞赛单元的华语片。

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对此，不少大陆网友对影片全网消失感到愕然，纷纷质问下架原因。有网友叹息：“《隐入尘烟》隐入尘烟了！”

由李睿珺编剧并执导，武仁林、海清领衔主演的《隐入尘烟》是一部文艺色彩浓厚的中国现实题材影片，今年2月入围第72届柏林国际电影节主竞赛单元。多次遭遇撤档后，今年7月8日才终于获得中共文化部门批准放映。

文艺片的电影票房通常较差，但该片在大陆上映后受到观众欢迎，8月下旬以来票房连续逆袭，力压多部商业片，9月7日，在上线60天后首次夺得单日票房冠军，创造了破亿元票房的纪录。

影片讲述了一对中国西部甘肃农村夫妻的苦难人生。大龄单身汉马有铁（武仁林扮演）娶了身有残疾的曹贵英（海清扮演），两人一贫如洗，但依旧坚强乐观。

后来，中共政府突然下达拆除危房的政策，一直借住别人房子的两夫妻无家可归。随后行走不便的曹贵英失足落水，在村民的冷漠观望中溺亡，马有铁痛不欲生。

电影结尾有一行字幕：“马有铁在政府和热心村民的帮助下，乔迁新居，过上了新生活。”但有影评人透露，原版结局是马有铁喝农药自杀，该字幕是为了过审而做出的妥协。

影片除了知名女演员海清，男主角马有铁的扮演者武仁林和其他群众演员都是农民，服装、化妆、道具也贴近西北农村，受到观众肯定。

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