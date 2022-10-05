中国大使馆致信向蓬佩奥施压，蓬佩奥回应：要我停止讲真相，不可能

蓬佩奥

赠勋蓬佩奥表彰对台美关系贡献 总统赞他人气高 总统蔡英文（右）2022年3月3日颁赠特种大绶景星勋章给美国 前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）（左），表彰他提升台美关系贡献；蔡总统说，蓬佩奥任内为台美关係带来许多突破，她代表台湾人民表达最深感谢，蓬佩奥在台湾的人气很高，希望他常常来访。

华府智库哈德逊研究所高级研究员、前美国国务卿蓬佩奥4日在推特发文，公开一封来自中国驻美大使馆的施压信，写下“中国共产党要我停止说出真相，这不可能”，并附上把这封信丢进垃圾桶的图示。

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哈德逊研究所（Hudson Institute）今年5月成立“中国中心”（China Center），蓬佩奥担任“中国中心”咨询委员会主席，前国务院中国政策规划首席顾问余茂春担任中心主任。

9月13日以来，该中心开始发布《庞培欧晚间谈话》系列视频，目前已发布的两期视频中，第一期的主题是“中国共产党不代表中国人民”，第二期主题是“中共对美国种族问题的谎言”。

蓬佩奥在视频中说：“中共撒的最大的谎言是自称它代表中国，代表中华文明，而且我认为中共知道这是一个谎言。”他还说：“如果中共真的代表中国人民，中共明天就应该举行自由公正的选举，但它不会如此行事，因为所谓的人民共和国，其实是以自己的人民为敌。”

蓬佩奥在视频中说：“不可否认的事实是，历史上最反华的势力是中国共产党。它是建立在一个已经灭杀了几千万中国人、已破产的马克思主义意识形态之上，它还发动了一场摧毁了几千年中华文化的文革。”

蓬佩奥在推特公开的中国驻美大使馆的施压信中，指哈德逊研究所中国中心发布的视频“毫无根据”，称中国共产党缔造经济奇迹、让8亿人口脱贫等等。

对此，哈德逊研究所官方推特账号引用其总裁兼首席执行官沃尔特斯（John Walters）的话说：“灭绝人性的中共是中国人民的压迫者，以及全球自由人民的敌人。中国人民知道这一点，美国人民也知道这一点。正如一位智者曾经说过的，事实是改变不了的东西。在哈德逊没有人被吓倒。”

在蓬佩奥公开中国大使馆施压信件的推特下，有大量网民留言。网民说：中共大使馆的信证明蓬佩奥做的是对的，这就是点到要害，中共现在感到了疼。

网民说：大使馆致信给美国前官员要求闭嘴，这才是货真价实的长臂管辖。

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