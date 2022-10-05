德国租车公司Sixt 将采购比亚迪10万辆电动车

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据德国电视一台，德国《明镜》周刊等综合报道，德国最大租车公司sixt计划在今后六年内采购10万辆中国比亚迪生产的电动汽车。此举在德国立即受到争议。

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德国最大租车公司Sixt计划改建其车队，加大其电动汽车的份额。为此，Sixt开始与中国厂商比亚迪合作。在随后六年里，Sixt将向比亚迪订购10万辆电动汽车。Sixt周一宣布，首先将订购数千辆由电池驱动的比亚迪汽车，在随后数周内，就会投入使用。人们首先可以在德国、法国、荷兰和英国使用这些电动车。它们是比亚迪的Atto 3型电动SUV。

在随后六年里，Sixt将从比亚迪购买约10万辆电动车，以推动其车队的改组。到现在为止，该公司车队里的电动汽车只占总体的10%。到2030年，其电动车占比应提升到70%-90%。公司会注意采购不同的品牌和车型。

中国汽车生产商比亚迪将帮助Sixt在欧洲扩张。到目前为止，有比亚迪、上汽、蔚来等15个中国生产商计划攻占欧洲市场。虽然这些品牌还鲜为人知，但这种情况可能会在未来几个月内发生变化。

总部位于慕尼黑附近的Sixt公布消息后，立即遭到部分德国联邦议员的批评。他们认为，Sixt此举与当前降低对华依赖的趋势不相符，而且中国汽车存在为中国政府充当间谍的风险。

德国《图片报》甚至指责Sixt身为德国企业，却不优先考虑德国电动车，而大肆采购来自人权欠佳的中国车辆。《图片报》指责Sixt损国卖国。但Sixt驳斥《图片报》的指控荒谬。

德国《经济周刊》指出，Sixt从比亚迪购买10万辆电动汽车，应是中国电动汽车大规模进军欧洲的开始。中国电动汽车现在就像大众汽车一样好，或者甚至更好。中国汽车业在经过几十年的追赶后，已经可以与西方竞争。有些品牌甚至超越了西方。

德国《商报》指出：德国生产商供货缓慢，客户等待大众、宝马、奔驰等品牌的电动车常常要等一年。中国生产商供货更快，而且，中国电动车已达到甚至领先现代水平，比如，比亚迪的电池非常好，连特斯拉也想使用它们。这也是Sixt选择和比亚迪合作的原因。

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