涉将数据发往中国 美选举服务公司华裔CEO被捕

政治

10月4日，美国选举服务公司Konnech的华裔首席执行官余尤金（Eugene Yu）被拘捕，他被指控涉嫌“盗窃个人数据”并将美国选举数据发送往中国。

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“门户专家”(the gateway pundit) 10月4日报导称，当天早些时候，洛杉矶县地方检察官办公室(LADA )调查局的调查人员在密歇根州 Meridian Township 警察局的协助下，拘捕了选举服务公司Konnech Corporation 的首席执行官 Eugene Yu，这位高管被指控涉嫌在美国选举活动中盗窃个人身份信息。LADA 的调查人员还查获了相关的硬盘驱动器和其他数字证据。

报导称，被盗窃的数据属于选举站民意调查工作人员，并且是TrueTheVote去年8月在亚利桑那州举行的“PIT”主题。当时，美国防止选举舞弊的选民权益组织“校准选票”创办人凯瑟琳·恩格尔布雷希特(Catherine Engelbrecht)和密西西比州人类服务部前任负责人格雷格·菲利普斯(Gregg Phillips)曾对外披露，他们正在与密歇根州的FBI合作，处理Konnech公司向海外发送数据的问题。

在这份通告中，洛杉矶地方检察官乔治·加斯康（George Gascon）表示，警方已从密歇根软件公司没收了硬盘驱动器和其他数字证据，而地方检察官办公室( LADA )正在寻求将余尤金引渡到洛杉矶。

“我要感谢我的检察官和调查人员致力于消除对政府实体和当地企业的网络入侵，” 加斯康说，“数据泄露是对我们数字生活方式的持续威胁。当我们委托公司保管我们的机密数据时，他们必须愿意并且能够保护我们的个人身份信息免遭盗窃。否则，我们都是受害者” 。

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