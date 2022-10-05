港媒料「两个确立」、「两个维护」入党章 评论指习近平有需要藉此巩固权力

中共二十大

中国共产党第二十次全国代表大会（简称中共二十大）将在不足两星期内召开，香港《明报》没有引述消息人士报道，确立中共总书记习近平是党核心和统一领导的「『两个确立』和『两个维护』，料将写入党章。」时事评论员刘锐绍向本台指出，相信这事甚有可能发生，因为习近平要藉此巩固其地位和政治权力，但其权力是否真的巩固，须在两、三年后再观察。

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上述两组「两个」近两年已是密集宣传和学习，所谓「两个确立」，是指「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」，而有关说法已写入十九届六中全会通过的中共第三个历史决议中；至于「两个维护」，是指「坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位」，以及「坚决维护党中央权威和集中统一领导」。

熟识中国事务的评论员刘锐绍指出，两组「两个」写入党章的可能性大，因为根据中共惯例，在政治上有此安全需要，例如中共党内二号人物的林彪，其作为中共中央主席毛泽东接班人的安排亦曾写入党章；其次，习近平要的，不光是今次「二十大」会议上的二度连任，而是三度连任，甚至永续，故此更加需要以文字确立其地位；这是眼前的政治需要，让他要巩固其政治地位。

他续称，习近平放眼的，更是超越「二十大」，因为习心知未来的挑战会越来越大，故此需要他认为可以凝聚的力量来确立其威权，两组「两个」是习认为可达此目标的说法。

至于有关说法写入党许是否表明习的权力已经十分巩固或进一步巩固，刘锐绍表示，这在「二十大」前后一定可以做到，因为习视「二十大」是他的生死关键，一定会收紧管控，以确保「二十大」能如他所愿地进行；而明年春天的人大政协「两会」，习亦会紧抓人事布局，故「二十大」前后，习的权力一定稳固。

不过，刘认为，习的权力是否真的巩固，还要在两、三年后观察。他解释，中国现时经济问题严重，习只以高压手段压着，中国人可以忍受多久？若问题随着时间发酵，民众的忍受力到了临界点，那便是观察习的权力是否巩固的时候。

另外，《明报》今(5日)天的报道又指出，习近平在「二十大」开幕礼上代表第十九届中央委员会提交报告，把他过去任十年的「新时代」，定调为「伟大变革」，在党史以至中华民族发展史上具有里程碑意义。

展望未来，报告将规划在面对国内外环境复杂性、严峻性、不确定性加剧之际，中共会在二十大报告中制订大政方针，在各方面以至「一国两制」和中国统一作出部署。

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