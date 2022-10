美国会CECC报告：北京藉国安法以恐惧治港 拆公民社会来粉碎抗争力量

美中港/政治

美国国会暨行政当局中国委员会(Congressional Executive Commission on China, CECC)针对《港区国安法》下的香港公民社会发表报告,指出国安法不单上用作打击香港的民主发展,还对香港曾经活跃的公民社会带来「毁灭性的效果」,而访问者的经历正好说明中国如何借着瓦解香港的公民社会来粉碎抗争力量的社会基础。

美国会的中国委员会职员访问了42名现在和曾经在香港公民组织和立法会服务的人员,并将33人的意见节录在这份题为《香港的公民社会:从开放城市到恐惧之都》(Hong Kong’s Civil Society: From an Open City to a City of Fear)的报告中,根据在美国时间昨天(4日)发表的报告,33名被节录者中,大部分都要求匿名以免危及自己或留在香港的家人、同事和亲友,因为单是跟外国政府机构人员沟通都可能令他们面对被控以国安法中的勾结境外势力罪的风险。至于具名的10名受访者,至少8人是身处海外的,余下两人是不知他们是否身在香港。

报告指出,香港公民社会一度十分活跃,港府的中央政策组在2004年一份研究中指出,在香港678万人口中,约有55万至71万人参与义务工作,对社会的整体生洞质素提升大有裨益。而2019年的反对修订逃犯条例运动,可说是公民社会发展的顶峰,展现出民间团体高度组织化的发展。但随后被中国以《港区国安法》进行镇压。

当局以国安法中的恐怖活动、颠覆、分裂及勾结外国势力等罪名和《刑事罪行条例》中的煽动罪去控告异议者,甚至只是在法庭中拍掌亦被拘控。此外,又加强对专业团体的掌控,削阻抗争力量。现于日本明治大学比较法研究所当访问学人的潘嘉伟在报告中说:「港区国安法意味着公民社会团体的政治空间的终结束」,因为中共视之为他们与外国势力的生死搏斗,故此决心让香港的公民社会崩塌。熟悉中国非政府组织的他又说,在香港施行镇压是大陆藉词民间组织接受外国资助而大加打压的升级版,但在香港学者眼中,中共的行动是因为那些民间组织令中共在国际社会颜面受损。

报告引述一名前民主派立法会议员形容,中国政府这次对香港的镇压,比港英政府在1967年打压中共在港暴动有过之而无不及,因为当年没有以言入罪。在独立媒体被迫关闭之际,当局却以《大公报》等建制传媒肆意抨击不同声音,随之以搜查和拘捕行动,再加上法官配合当局严打反对声音,甚至对普通市民也下重手,遂令社会各界噤若寒蝉。一名身处香港但不愿具名的大学教授形容:「香港已经从一个开放社会变成一个人们被恐惧笼罩着的社会」。

报告没有作出建议,但CECC曾在7月一个有关香港的听证会后,致函美国总统拜登,敦促行政部门考虑对香港的中阶执法人员施加制裁。而在本周一,多位参议院两党议员推出决议案,谴责香港当局逮捕天主教荣休枢机主教陈日君,要求立即撤销对陈日君枢机主教的所有指控;又敦促中国和香港当局停止打压香港公民社会人士,立即释放并撤销对所有被不公正拘留和指控的政治犯的指控。

