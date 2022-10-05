防止疫情外溢北京 新疆全境暂停客运列车

封控

新疆乌鲁木齐、伊宁市、库尔勒市等多地，持续2个月封控，仍未实现疫情清零，当局承认防疫失败。中共20大即将召开，为防止疫情外溢，已暂停全部离疆客运列车。

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官方通报，10月4日，新疆新增本土无症状感染者91例，疫情集中在乌鲁木齐、伊宁市、库尔勒市等多地。实际染疫人数可能更多。

当局承认防疫失败，称本轮疫情是新疆历史上防控难度最大的“重大突发公共卫生事件”。为防止疫情外溢，已暂停全部离疆客运列车。

库尔勒居民史先生：“封60天了吧，门都不让出，封死的，门上都把的封条。核酸天天做，核酸他都门上做。他来了就要门开开，做了再封上。一个星期送一次菜进来吃，物价又贵，比原来菜价贵一半。他们公务员有工资发，老百姓政府都不管，但是不能讲。”

长期封城造成居民没有经济收入、看不了病、生活物资短缺等人道灾难，求助信息不断。

特别是新疆作为水果生产大省，目前正值阿克苏苹果和库尔勒香梨的产季。

库尔勒果农彭先生：“现在还在封着，不知道疫情啥时候啊，这东西都是政府造假。现在疫情太严了，出不去，都是亏了，梨子，不给你收嘛，到疫情结束了再卖了嘛，都放在冷库了，卖的话，今年肯定贵喔，冷库（成本）被占去了十几块钱。”

4日，乌鲁木齐天山区等六个区出现病例，当晚官方通报，乌鲁木齐市各区县人员暂不离城。5日记者拨打多通当地居民电话，大多感到压抑，不敢对外说话。

乌鲁木齐居民王先生：“我们现在生活封闭管控。阳性的不出门，没有阳性的，可以出门，在小范围之内正常活动。我们这个区域是属于风险区域。”

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