香港资深评论家李怡过世台湾：一辈子只追求自由

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香港资深评论家李怡在台湾过世后，中央社评论说：香港国安法通过后，李怡就选择台湾作为生命最后据点，今年4月他接受中央社专访时表示，决定离开香港来到台湾，是找一块文化相近的土地，完整自己一生的拼图。

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李怡主编杂志“七十年代”与“九十年代”，关注台湾反威权争民主等相关运动，李怡说，“我只是尽好一个新闻人的责任”，办杂志是以报导事实为主，然而当前中国与香港的政治环境却不允许他这样做，若要忠于自己，就只能改变。

“苹果日报”创办人黎智英在2005年邀请李怡主编香港论坛版，2009年本土派慢慢崛起时，香港没有主流媒体愿意刊登他们的文章，只有李怡仍不定期刊登本土派投书，李怡说：“我选稿标准很简单，第一要好看；第二不要还没写完，人家就知道你想讲什么”。

李怡在1980年曾访问“大公报”老报人徐铸成后说：从他口中学得2件事，“徐铸成跟我讲，张季鸾吩咐他写文章要有新意，不是标新立异，而是别重複人家讲过的话”。日后这遂成为李怡写稿、选稿的标准。徐铸成还告诉李怡，华人管理的地方写作不自由，“我们没有监督政府这个传统，讲不好听的话，也只能躲在外国人的保护伞下”。

2020年香港国安法通过之后，李怡几乎不能动笔写文章，他的2个女儿天天催促父亲离开香港，但李怡说：“这是我生长的地方，凭什么是我走！”李怡表示，这辈子只相信“言论自由”这件事，没想到搞了几十年，却什么都没有了。

李怡曾说，他这辈子只追求一样东西，那就是自由，“而什么能够保障自由呢？现在看来，民主制度可以保障自由。我从事新闻工作，写作也好、办杂志也好，都是为了自由。”

李怡表示，选择离开香港，是想完整自己的人生，自己虽然有加拿大护照，但是台湾交通方便，文化又与香港贴近，“最重要是这里有很多老朋友可以联络，年纪大了有时候就需要老友了”。

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