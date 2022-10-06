新疆两千多万人和各种交通进入“速冻”，只为查出97个病例

中国/新疆/新冠清零

新疆当局对这个拥有2200万人的地区实施了最为严厉的封控，所有人员都被禁足在家，各种公交暂停运行，97%的离境航班和95%的入境航班都已经被取消。

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中国国家卫健委周四通报说，在过去的一天，中国面积最大的新疆自治区全境新增病例97例，比周三的93例增加了4例。

新疆当局的公告称，新疆目前的疫情是“传播速度最快、涉及面最广、感染人数最多、防控难度最大的重大突发公共卫生事件”。

但是，美联社6日的报道指出，新疆实际的病毒感染病例与新疆当局大张旗鼓的防控做法相比，完全不成比例。

与世界上选择与病毒共存，已经完全开放的国家每天出现的数万感染病例相比，新疆的数字可谓不值得一提。

根据新疆当局周二举行的新闻发布会，本轮疫情开始于7月30日。虽然从八月份以来疫情管控出现了明显的效果，但由于部分地区、部分人员思想麻痹致使疫情出现反弹。

自7月30日以来，新疆报告了5790例确诊感染病例。

新疆首府乌鲁木齐周二发布通告，为控制疫情外溢，乌鲁木齐各县区人员暂时不要离开，外出就医等特殊情况必须上报，经专家评估后进行。中国媒体也称这是“最严格的外出政策”。

除此之外，新疆所有发往外地的列车、跨省的公共汽车和大部分航班都暂停运行，等待新的通知。

据美国有线电视新闻CNN报道，乌鲁木齐机场97%的离境航班和95%的入境航班都已经在周三取消。新疆第二大机场喀什机场的所有离境航班都已取消，只保留了两个飞往乌鲁木齐的航班。

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