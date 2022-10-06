否决辩论提案

新疆人权状况辩论提案 联合国人权理事会否决

La salle du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies photo d'archives © ONU/Jean-Marc Ferré

作者： 法广 4 分钟

联合国人权理事会6日经表决后，否决针对中国新疆维吾尔自治区人权状况进行辩论，使得西方国家共同提出的一项决议草案胎死腹中。法新社报导，在此之前，北京展开激烈游说。47个成员的联合国人权理事会（UNHRC）6日表决后，以19票反对、17票赞成、11票弃权，否决了就上述议题进行辩论的动议。