日本强烈抗议朝鲜再发弹道导弹

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日本政府和韩国军方宣布：朝鲜6日凌晨从首都平壤的三石附近向日本海发射两枚短程弹道导弹，推定落在日本专属经济区（EEZ）之外。朝鲜4日刚刚发射了一枚弹道导弹，飞越日本上空。

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日本首相岸田文雄6日针对朝鲜发射导弹表示：“我已指示向公众提供信息并正在彻底确认安全。我们对朝鲜此举是绝对不能容忍的。”

岸田文雄指出：“这是从9月底开始短时间内的第6次发射”。

在此后的参议院全体会议上，岸田说：“我们强烈敦促朝鲜采取具体行动，全面解决绑架、核和导弹问题。”

到目前为止，日本尚未确认飞机或船只受损。政府已通过驻北京使馆途径向朝鲜提出强烈抗议。自9月25日以来，朝鲜以每两天一次的异常频率多次发射弹道导弹。

朝鲜表示强烈反对美韩9月下旬在日本海举行联合演习，演习中部署了美国核动力航母罗纳德·里根号。罗纳德·里根号从5日起重新部署在日本海，6日与韩国军方等一起参加训练。

据韩国军方称，这两枚导弹是在6月6日（与日本时间相同）早上6时01分至6时23分之间发射的，第一枚在最高约80公里的高度飞行了约350公里，第二枚在最高高度约 60 公里处飞行了约 800 公里。根据日本防卫大臣滨田靖一的说法，第二枚导弹的飞行高度可能比平时低，距离长，并且可能飞行在不规则的轨道。

滨田谴责朝鲜“执拗地单方面升级挑衅，威胁到我国和地区的和平与安全，绝对不能容忍。”

滨田对表示：“我们将考虑包括反击能力在内的所有选择，并努力从根本上加强我们的防御能力。”

另一方面，日本参议院6日在全体会议上一致通过了抗议朝鲜4日飞跃青森县上空发射弹道导弹的决议。众议院也于5日通过了一项具有相同旨意的决议。

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