港府废拘捕医生所发2万多张「免针纸」 被指专横毁法治 高官只谈合情合理

香港/防疫

香港警方早前拘捕7名涉嫌滥发新冠疫苗接种医学豁免证明书(俗称「免针纸」)的医生，当局随即决定，涉事医生签发予2万多名市民的「免针纸」将于下周三起失效。有关决定受到立法会议员江玉欢质疑，港府无权废除「免针纸」，且医生未被定罪，当局便「一竹篙」废取所有「免针纸」，做法儿戏和专横，有破坏法治之嫌。但港府第二把手陈国基反驳，有关安排「合情合理」，但无提合法。

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根据港府的防疫政策，市民须接种疫苗方可进入食肆等表列处所，若有健康问题而不能「打针」，须持有医生签发的「免针纸」方可，警方在上月下旬开始拘捕医生，指他们涉嫌滥发「免针纸」，当警方于9月27日拘捕第7名医生时，卫生署当日宣布，该7名医生发出的「免针纸」占所「免针纸」超过一半。政府有「合理理由」怀疑上述医生未有恰当表指引发出「免针纸」，故决定不再接纳相关医生发出的「免针纸」，有关「免针纸」会自本月12日起失效，持有相关「免针纸」的巿民须自行再找医生，以确定可否继续获得医学豁免。

选举委员会界别议员江玉欢日前两度在社交平台质疑当局的决定，指《预防及控制疾病(疫苗通行证)规例》没有列明政府有权在特定情况下废除「免针纸」，医务卫生局长卢宠茂一意孤行，用「合理怀疑」作为理由，便一并废除二万多张证明书，流于儿戏。她续称，普通法奉行「无罪推定」原则，7位医生的指控尚待举证，「何解涉及二万多个市民的证明书能不用举证，通通用『卢局怀疑』一网打尽。作为律师，作为有份审核599L章的立会议员，实在容不下法治的社会有这样专横的手段。」

面对身兼资深大律师的行政会议成员汤家骅指法例明显假设局长有权决定某豁免证明书是否符合法定条件，若认为局长错误行使权力，受影响者可提出司法复核，江玉欢强调，如果凡事都要透过司法复核解决，港府即使胜诉，也会输掉民意。

当坊间质疑港府安排是否合法或符合法治时，作为港府第二把手的政务司司长陈国基只强调，有关安排「合情合理」，。他昨(5日)在社交网站响应称，若接纳有关医生过去发出的「免针纸」，会影响公共卫生及为公营医疗系统带来不必要的压力。

但港府发言人深夜作出让步，宣布持有相关医生「免针缇」的市民，可免费获得政府医生检视是否可继续获得医学豁免。

然而，不少评论早已质疑，港府为了催谷市民接种疫苗，很多医生会拒发「免针纸」，加上当局已把市民接种疫苗方可进入表列处所的年龄下限降至5岁，新安排已脱逃防疫本意，是要「迫人打针」。

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