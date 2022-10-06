纽时调查：李文亮病历曝光 死亡時间可能早于官方公布

李文亮之死

中国新冠疫情吹哨人李文亮染疫去世超过2年，《纽约时报》的一项视觉调查披露了李文亮之死的新细节。题为《被训诫的李文亮如何度过生命最后一程》文中引述一名李文亮同事提供的资料，揭露了当时接受治疗的细节，以及政府如何进行审查，资料还显示李文亮实际死亡时间可能早于官方公布的时间。

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李文亮曾经是武汉中心医院眼科医生，在2019年疫情爆发之初，率先在社群平台微信的同学群组中示警。但2020年1月3日，他被控“在网路上发布不实言论”而遭辖区派出所训诫，并在“训诫书”上签名。2月7日，李文亮因染疫病逝，年仅34岁。他的去世在中国引发了悲痛和愤怒，其影响力之大和范围之广均属罕见。

李文亮过世2年多之后，《纽约时报》视觉调查团队从化名为“B医生”的李文亮同事手中获得有关李文亮生命最后几个小时的第一手医疗资料、病历，当中纪录了医疗团队使用过和讨论过的抢救措施，填补了大众认知中的一些空白。

据报导，这些资料显示李文亮接受的治疗总体上和当时治疗新冠患者的常规方法一致。病例中记录李文亮被诊断出处于“抑郁状态”，提到的症状为食欲不振，晚上无法入睡。这一细节此前未曾被报道。

《纽约时报》称，还获得了武汉市中心医院的部分内部文件和李文亮的病情资料，其中一些证实了B医生的说法。医疗记录经过专家验证，其中的细节与公开信息相符。八位有治疗新冠患者经验或曾在中国医院执业的美国华人医学专家为时报审阅了这些医疗记录。这些信息展示了李文亮在生命的最后39天里如何对抗一种致命的病毒，以及如何应对政府对他的审查。

2020年1月12日，身为眼科医生的李文亮因发烧、肺部感染等症状入院。入院第3天就需要给予氧气支持。

据《纽约时报》指，尽管受到官方警告，李文亮仍在2020年1月27日接受了中国一家报纸的匿名采访，描述了他如何因试图发出警报而受到训诫。最终，他在社交媒体上公开了自己的身份，瞬间成为了民间英雄。他在病床上接受了更多采访，并表示希望尽快康复，加入抗击疫情的医务人员队伍。

这份病历也显示李文亮于2月5日病情严重恶化，肺炎加重，呼吸非常困难，2月6日晚上7时20分左右心脏骤停，虽然没有明确说明他的心脏停止跳动，但记录显示医疗团队开始对他进行心肺复苏术，根据病历，抢救持续了7个半小时以上，但李文亮的心脏一直没有重新跳动。

最终，医院宣布李文亮死于2月7日凌晨2时58分，政府的调查引述了那个时间点“呈直线反应的心电图”作为佐证。

然而，根据B医生提供的资料，其中有一份2月6日晚上9时10分左右的心脏彩色超音波报告，显示当时心脏已经停止跳动。这位医生曾在2月6日晚上9时左右抵达李文亮的重症监护病房，他说，医院领导层要求医疗团队使用人工肺，因为他们想向公众表明医院进行了不遗余力的抢救。但在场的几位医生认为，在那个时候上人工肺已经太迟了，无法发挥任何作用。

B医生还说，考虑到人工肺的侵入性，这时候让李医生接受人工肺是“对尸体的一种亵渎”。B医生指出：“当时见到他（李文亮）的时候，他就已经死掉了，按照正常流程的话已经是可以宣告死亡了。”

B医生说，选择在此刻向公众讲述原委是为了尊重他所知道的事实，这也正是当初李文亮所做的事。

《纽约时报》报导最后提到，在取得这份资料并由医学专家解读后，曾多次试图联系李文亮的医疗团队，但没有人同意回答问题。武汉市中心医院新闻办公室则表示，他们不接受国际媒体的采访。负责调查李文亮之死的中国最高监察机关国家监委没有回复记者的置评请求。中国驻华盛顿大使馆没有回应记者的置评请求。

李文亮去世后在中国网络上引发极大的震动，他的推特目前每天依然有成千上万人留言，问候李医生，也讲述自己每天的生活和情绪，被称为中国的“哭墙”。

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