英国维珍航空撤出香港 看淡香港前景亦有营利因素

香港/旅游

正当香港放宽入境防疫限制但仍不足以夺回其国际航空枢纽地位之际，英国的维珍航空宣布，由于俄罗斯领空持续关闭，营运日益复杂，决定无限期暂停伦敦往来香港的航班服务，并关闭香港办事处。有航空业网站认为，这是正常的商业决定，因为该航线的营利正在下跌；但有香港学者指出，香港复苏较区内其他城市慢，维珍显然是对香港经营环境失去信心。

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提供英国直飞香港航班28年的维珍航空，因疫情关系，去年12月起暂停来往英国希斯路机场和香港的航线，随着港府早前宣布放宽入境限制，该公司计划在明年3月恢复航班，但昨(5日)午突然公布等于撤出香港的决定，令46名员工受影响，而已购买复航机票的乘客，可以更改航班或退款。

维珍早前曾表示，俄罗斯因俄乌战争而关闭领空后，港英航线须绕道，伦敦到香港的航班须多飞1小时，而返航所须时间更须增加多一倍至约两小时，意味燃油等成本大增，商业航空新闻网站Simple Flying指出，英港航线的营利在疫情前已因缺乏转机旅客而下滑，加上维珍的长途机不多，选择跟香港说再见是可以理解。

中文大学航空政策研究中心高级顾问罗祥国则认为，这反映维珍对香港经营环境失去信心。他解释，北美和欧洲等地已复苏至疫情前的五成，但刚放宽检疫措施的香港，复苏速度明显较慢，在全球均欠缺机组人员和机师的情况下，航空公司基于善用资源而将人力调配至「有生意做的地方」。

维珍停飞前，每日有一班直航机往来伦敦和香港，该公司撤出香港后，只余国泰航空提供往来香港及伦敦的直航班机，但英航受疫情而暂停的直航服务，须在今年12月才恢复。

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