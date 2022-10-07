观察中共二十大

2022年9月30日，中国国家主席习近平在北京天安门广场的人民英雄纪念碑举行的烈士纪念日仪式上走过。

中国领导人习近平的“高光时刻”即将来临，中共20大一周后开幕，海外媒体聚焦，法新社周五连发相关报道，包括“习即将在中共20大获得第三任期”；“习在20大前发起清洗行动”以及“习近平主席是何人？”在这里我们重点介绍最后一篇的内容。

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文章这样开篇：2012年习近平掌权时，因为他的低调和家庭背景，众多观察家预告他将是中共有史以来最进步的一位领袖。十年过去了，这些预言破产了。

习近平即将在中共20大成为自毛泽东以来中国最强大的领导人，但他却表现出无情的野心和对异议的不容忍，他的控制欲几乎渗透到现代中国的各个方面。

但在写过一部关于习近平生活的书的作者陈仲礼(Alfred L. Chan)看来，这位中国领导人并不是 "为了权力而斗争"。"他为权力而战，将其作为一种工具以实现他对未来的愿景"。前德国《明星》杂志驻华记者佳杰思（Adrian Geiges）也不认为习的动机是渴望财富，“他的愿景是希望中国成为全球最强大的国家。”“这个愿景的核心是他所说的中国梦”。『习近平』一书作者布朗(Kerry Brown) 称："习近平是一个有信仰的人......对他来说，上帝就是共产党。"

法新社简介了习近平在延安梁家河插队的经历以及他的父亲习仲勋受毛泽东迫害的历史，并援引前中共中央党校教授蔡霞在美国『外交事务』的一段话说：“习有自卑情结。与其他中共高层领导人相比，习自知自己的教育程度很低。”因此，习"易怒、固执和独断专行"。”陈仲礼则认为，习一直自视是“中国革命的传人”。

2007年，习成为中共政治局常委，五年以后取代胡锦涛成为中共总书记，并没有任何记录预示他的行动：镇压社会运动、镇压独立媒体、被控在新疆实施种族灭绝行为，以及推动所谓的战狼外交。

习要他的党领导一切，完成 "中华民族伟大复兴 "。不过，布朗写道：“同样明显的是，他也担心自己对权力的控制力正在下降。”

佳杰思认为："苏联和东欧社会主义的垮台对习是一个很大的冲击，"“习近平将垮台归功于政治开放。”"因此他决定这种情况不应该发生在中国......这也就是他为什么希望有一个强大的共产党领导，有一个强势的领导人。"

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