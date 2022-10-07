吴国光谈二十大（二）：习连任意味着改革之路不通 国际格局也将随之大变

中国/习近平/政治

中共二十大将于10月16号在北京开幕。中国唯一执政党五年一度的党代会通常有决定共产党及中国今后几年的政治经济大走向的作用，但二十大特别引人瞩目的原因是习近平的连任以及中共内部的明争暗斗及其将带来的后果和影响。2018年中国通过修宪取消了国家主席两届任期的限制，习近平可以无限期连任实际权力更大的共产党总书记和握着枪杆子的军委主席，不惜修改宪法连任国家主席原因目的何在？习近平二十大上成功连任又能给中国和世界带来何种冲击和变化？

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法广就此专访美国斯坦福大学中国政治和经济研究中心的高级研究员吴国光教授。

法广：您如何看习近平在2018年修宪取消了国家主席两个任期的限制后，要在此次党代会上可能连任的问题，他连任意味着什么？有什么影响？

吴国光：实际上二十大并不决定习近平是不是连任中国国家主席，那要等到明年3月中国全国人民代表大会开会时才会走完这个形式。 中国的国家主席曾经是一个相对权力比较边缘的位置，这是在1980年代刚刚恢复国家主席的时候， 当时第一个出任国家主席的是李先念，但李先念也不能说没有权力， 他当时也是在元老中排行第三的人物，在整个最高领导层也排在前五名的实权性人物。 但到了1990年代中期，开始实行中共的总书记出任国家主席这一个安排，江泽民在1993年的春天以中共总书记身份出任国家主席以来，从江泽民经过胡锦涛到习近平一直都是这个安排和惯例。 实际上这也是为什么在近五年前， 中华人民共和国的宪法修改了，取消国家主席两任的任期限制时， 大家就觉得习近平也会连任总书记， 因为总书记和国家主席的位置在过去30年是绑在一起的。

实际上今天他要连任中共的总书记，包括军委主席在中共的党章中是没有任何限制的，只有在国家主席这个任期上有任期限制， 所以习近平为了他的继续连任就把那个条款修改了。 我想主要的原因就是，他在连任党主席和军委主席的同时，还要继续延续最高领导职位三位一体的安排。

那当初为什么在90年代中期搞了这个安排呢？ 第一，是因为邓小平讲权力要集中，要有一个核心。邓小平说我在我说了算。 那他对江泽民讲， 什么时候你说了算，我就放心了。 “说了算”就要把所有的最高职位都放在一个人手里；另外一个原因，就是在 1990年代以后，中国深度地介入全球化、拥抱全球化，中国的国际交往越来越多，如果没有国家主席这个政务体系的头衔，中共的最高领导人很难和世界上，特别是西方国家打交道， 所以也有这样一个便利。

所以习近平这一次是要连任中共总书记， 也有人说要改成党主席， 这一点目前我们还不知道， 我想总而言之就是党魁， 党的第一把手 。到明年3月，应该大概率会继续兼任中华人民共和国主席 。

这个连任实际上到底意味着什么呢？

我想这个题目很大 ，但其实前景大家都很清楚， 不然不会有这么焦虑，也不会有这么大的反应，包括中国目前流行的所谓“躺平 ”和“润”学 也都是看清楚了（如果）习近平连任下去，甚至搞终身制以后，中国的前景到底是什么样子，大家觉得没什么希望的反应。 在外交上，世界各国对中国的态度也都是这个反应。 实际上，我想经济增长，或者经济不增长的数字， 都已经清清楚楚地显示习近平一旦获得第三乃至第四个任期， 中国的前景是什么样的。 我想大家在中国生活的人对此感受应该比在海外生活的人更深刻， 更直接，更具象。

习近平能够连任第三任期，甚至能够终身制，从政治经济学的研究来讲意味着什么？

我想首先一点是，从1980年代一直到前不久的最近，不论西方社会还是中国普通人都相信的中国通过引进市场化， 通过经济上的自由不断增加会慢慢渐进在政治上有所改变， 乃至于发生转型，一般人的政治自由和个人权利也会增加， 乃至于让一般民众通过参与政治来影响决策，影响权利的途径也会慢慢敞开，用术语来讲 ，就是从市场化到民主化的转型之路。 我觉得如果说习近平在过去10年当中还没有打破不少人对这个东西迷信的话， 那么我想习近平第三任连任成功就表示这个路——即从经济转型到政治转型， 从经济市场化到政治民主化， 中国从经济上继续开放， 民众物质生活有所改善到将来个人权利和公民权利也有所提升的这条路——是走不通了。

这是一个很大的问题！为什么呢？ 因为从 1980年代一直到 2010年代至少大约40年当中， 整个世界的格局是建立在这样的一个基本假设和基本预期上的。 美国为什么大幅度和中国交往，在很多政治问题——包括台湾问题在内的一些重大国际关系问题上都向中国让步，甚至（和中国贸易）有那么巨大的贸易逆差，从总体上不赚钱的情况 下持续推进和中国的经济交往呢？就是因为刚才说的这个假设，这条路一旦走不通， 整个国际格局在这个新的认知下当然会发生重大转变；第二点，大家也发现中国从毛泽东死后开始的所谓改革已经走到了一个绝境， 甚至已经走回头路了。 实际上我个人的看法是，中国的改革早就结束 了。 我在20年以前就讲过中国改革的终结，我个人的判断是，以2001年中国加入世界贸易组织为标志， 中国的改革就终结了。 那之后，实际上中国又不想进行进一步的改革， 只吃改革红利的老本持续还能够有经济发展的动力。但到习上台以后，就开始对改革中出现的一些负面问题——比如说腐败开始动手进行纠偏——实际上不仅是要纠偏， 我们看到的是他想把整个改革扭转到市场因素越来越被限制，越来越被打压，市场所带来的微小程度的民众自由也要被完全剥夺， 市场的多元在共产党体制内部一定的程度的反映也要完全被掐死 ，这个路显然已经是走不通 了。

那么是不是经济转型到政治转型这个路本来就不通呢？

也不是。 过去这个路有很多国家走通了，为什么现在走不通了呢？ 这个当然有很多重大变化， 我想也不用在这里逐一展开，我曾经写了一本关于全球化的书就是想解答这个问题。 至于今后10年是什么样的格局 ， 我认为由于这个路走不通，两种基本政治制度的对立竞争，甚至冲突就会凸显出来。 这两种基本政治制度我不想用”民主“ 和”专制“这两个词去概括 ，因为 ”民主“ 现在在中文里被污名化了，同时虽然大家就说“专制 ”， 但这个专制到底意味着什么？

那是什么样的两种基本政治制度呢？

一个就是公民有基本权利， 能够影响政治， 也许这个影响不够有力量， 但这个社会有基本的，法制规定的规则， 也许这个法制在衰败，但这些基本的东西都在。我们一般来说把它叫做”民主“。 另外一个，就是公民完全没有权利， 不可能影响政府的运作， 你的权利即使被写进了宪法，各种法律也都写得很好看， 说得很好听， 但是没有任何保障， 一般我们现在就称其为”专制“。这两种制度的对立现在就显现出来了。

是不是习近平一旦在二十大上连任了第三任期， 甚至朝他终身制的这个道路走， 中国就一定要走向一个让大家看到，很悲观黑暗的一个前景吗？ 我个人认为从大概率上是那样。但是问题就是，对于中国的民众来讲， 你不能够认为习近平指明方向， 或者指黑了方向， 那中国就只能那个方向上走。 我觉得这个东西也不是命定了，你完全可以不跟随习近平所指的 这个方向走。 有认说我一个小民有什么权利不跟随呀？ 然后中国人就去幻想老干部老领导老革命，想让邓小平再活过来去挽救党， 我觉得这种幻想也是没有意思的。

其实每个人你可能不能在非民主政治下决定整个中国 ， 但是你可以决定个人的命运 。比如，疫情清零的时候， 一个妈妈三岁的孩子被人抱走， 这个你可以反抗吧？你说我反抗会被镇压的，我想一个动物为了自己新生儿被人抱走，哪怕死也要反抗， 那如果你连挽救自己的孩子时都会计算自己的利害，那这个人自私到了什么程度 ？中国人最大的宗教就是孩子， 一切活着都是为了孩子，但你三岁的孩子被人抱走， 你都不反抗了， 或者反抗的方式就是哭一哭闹 一闹， 要是我的三岁孩子如果被这些清零的人抱走， 我就是死了也要拼命， 现在连这个都没有…… 然后大家还在社交媒体上把自己的命运娱乐化 ，真是欲哭无泪啊！ 你自己拿悲剧命运来做这种麻痹自己的娱乐 ，还说只看乐观的东西。 可悲！只能说可悲！

法广：这种精神麻痹，可能是10年 ,20年来慢慢积累变成的？

吴国光：也不止20年了…… 当然80年代有它非常大的局限，80年代 面临的矛盾，是30年的积累和洗脑。现在中国有很多东西我完全看不懂。比如刚才讲到民众的命运，能不能自己掌握一部分自己的最切身的命运呢， 你当然决定不了北京谁当第一把手，你也决定不了整个全国的疫情政策是什么，但是当疫情政策到了你头上的时候， 至少你可以表达一下不满吧。我说的表达不满不是仅仅发发牢骚， 开开玩笑， 搞搞娱乐 ，这不叫表达不满， 一个人表达不满要有一个行动来表达。

其实，过去至少在 1989年的天安门镇压以后， 中国政权最害怕就是中国民众有上百人上千人集合到一起。但是现在做核算检测时， 我们可以看到上千人被聚到一起， 那些 “白卫兵们“ 连面目都看不见， 他们手里也没有枪， 但是这几百人、几千人乃至上万人挤在那里等做核酸，人人心里都有 1万个“草泥马”跑过去……如果这1000个人当时就 采取了集体行动呢？ 没有！本来共产党最怕你1000个人 集合 在 一起， 现在它主动都敢把你搞到一起去， 你连一点动作都没有， 这个真的是我看不懂的。

法广：那不管是习近平还是谁上台，如果中国这个共产党专制领导的体制不改 变的话， 其实也没有太大区别， 他连任不连任， 或许也只是换汤不换药的结果， 还记得习近平当时刚刚上台的时候，不少人对他抱有很大的改变期望， 现在也只是这样子……

吴国光：当然，生活在一个非常严密的控制下，希望不可能很大， 但是你可以希望小的东西。可是，很多人现在不知道被谁引导去希望不是习近平， 而是李克强 、是江泽民或者是胡锦涛或温家宝。 我觉着实际上你与其有自己都控制不了希望——你觉得你希望李克强代替习近平你就能够做到吗？—— 那你为什么不希望一点小的，但是你自己能做到的东西呢？ 我觉得中国人政治的思维方式被从毛以来的政治洗脑到过去邓时代的物质主义再一次洗脑， 再加上一些有舆论发言权的人有意还是无意地引导。不知道他们是为了自己的利益来引导， 还是他们自己本身也是糊涂人。结果呢， 在毛的时代就盼着邓小平上来给我们肉吃，在习近平现在这样倒行逆施的时代就盼着李克强上来让我们喘口气。实际上，李克强的力量在中共中央政治局常委会七个人当中， 不如你1千个普通老百姓被集合到一起做核算时，如果这 1千个人爆发出某种力量， 不需要反党， 也不需要反政府反政权， 甚至也不要反整个疫情政策—— 你可能感觉那太危险你反不了—— 但你至少可以在做核酸的 1千个 人被耗在那里的时候有所动作， 对当时他们做核酸时这样无效率，想怎么折腾就怎么折腾你的这些为所欲为的具体举措可以反抗吧？ 但是没有！

我觉得我讲的东西不抽象和高深，我讲的东西与每个人的具体利益联系在一起，究竟是像我讲这种话的人更热爱中国民族 ？还是那些拿中国老百姓的命运在那里娱乐的人，说盼望着李克强 上来就解决问题 了， 认为回到江泽民一切就好了的那些人更爱中国人。 我想，这一点中国人自己想想就可以明白了。

非常感谢吴国光教授接受法广专访。

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